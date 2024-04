Adesso è ufficiale: il sesto posto in classifica può valere la qualificazione alla prossima Champions League. La UEFA ha aggiornato il regolamento di accesso alle competizioni continentali, inserendo la specifica che riguarda da vicino le squadre italiane e che può coinvolgere il Napoli.

Clamoroso UEFA, cambia il regolamento: il 6° posto può valere la Champions. Ecco come

In sostanza, se Roma o Atalanta dovessero vincere l’Europa League e classificarsi quinte in Serie A, l’EPS, ovvero lo slot in più conquistato dall’Italia grazie alla prima posizione nel ranking UEFA, verrebbe destinato alla sesta in graduatoria. Ecco quanto specificato dalla federazione sul proprio sito ufficiale:

“I posti in UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League messi a disposizione dai club a cui è stato assegnato un EPS vengono assegnati come segue: Se un club a cui è stato assegnato un EPS si qualifica anche per la fase di qualificazione o per gli spareggi della Champions League, il suo posto nella fase di qualificazione o negli spareggi verrà assegnato al club che termina il campionato nazionale della stessa federazione nella posizione più alta tra tutti quelli qualificati per il percorso campionati di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League”.

Nel caso in cui una delle due italiane dovesse quindi vincere l’Europa League e arrivare al quinto posto, al Napoli ‘basterà’ soltanto piazzarsi immediatamente dietro. Un bonus niente male in una stagione complicata come questa.

Cos’è l’European Performance Slot (EPS) e quando viene assegnato

“L’EPS viene assegnato al club che termina il campionato nazionale della relativa federazione nella posizione più alta tra tutti quelli che non si qualificano per la fase a leghe della UEFA Champions League tramite il campionato nazionale La quota complessiva dei club che si qualificano alle competizioni UEFA per club spettante alle due federazioni verrà aumentata di un club ciascuna”. In questa stagione l’Italia l’ha conquistato piazzandosi al primo posto nel ranking.