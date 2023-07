Festa di Sant’Anna a Bacoli: incendio del Campanile, spettacolo di fuochi e musica

Bacoli si prepara a celebrare la Santa Patrona con un evento eccezionale: la notte del 25 luglio inizierà la grande festa di Sant’Anna con l’incendio del Campanile e lo spettacolo dei fuochi con la suggestiva processione, a pochi passi dal mare.

A Bacoli la grande festa di Sant’Anna: spettacolo di fuochi e colori

Ad annunciare i festeggiamenti è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha anticipato, attraverso i social, il programma delle celebrazioni. Si parte alle ore 21.00 con la Santa Messa proseguendo con lo spettacolo pirotecnico, che partirà con l’incendio del Campanile, e la processione della statua di Sant’Anna.

“Sarà una novità assoluta. Bacoli si prepara a vivere la festa più attesa dell’anno, Sant’Anna, la madre di tutti i bacolesi. La apriremo con l’incendio del Campanile, uno spettacolo pirotecnico fatto di luci, suoni, musica e colori. Ascolteremo l’inno della Santa Patrona, ammirando la facciata della parrocchia. Un gioco luminoso, dalle forti suggestioni, carico di emozioni, di bellezza” – si legge nel post del primo cittadino.

“Partiranno da qui i festeggiamenti per la nostra Santa Protettrice. L’incendio del Campanile, per la prima volta nella storia. Accadrà la notte del 25 luglio alle 22:30 e sarà visibile da tutta la città perché il Campanile di Sant’Anna è uno dei punti cardinali del nostro paese. Si vede da quasi ogni punto panoramico, da quasi ogni finestra, ogni strada”.

“Sarà uno spettacolo favoloso. C’è chi lo vedrà dalle scalinate della chiesa, chi dalla discesa di via Sant’Anna o da via Ambrogio Greco, via Pagliaro, via Cento Camerelle. Chi dalla pista ciclabile, chi sul lago Miseno. Chi dalle piazzette, dalle viuzze, dai balconi del centro antico”.

La scia di fuochi luminosi sarà accompagnata dalla musica per dare vita ad uno spettacolo strabiliante, simile a quello che, nella stessa giornata, ancora in onore di Sant’Anna, si tiene ogni anno nella vicina Ischia, direttamente dal Castello Aragonese.

“Sarà una veglia illuminata che arricchisce secoli di tradizioni. Si terrà prima la Santa Messa alle 21:00, poi lo spettacolo pirotecnico alle 22:30. Organizzatevi per ammirarlo al meglio. Sono tantissimi i punti della città da cui sarà possibile viverlo. Sarà una sorta di percorso circolare, dal Campanile all’ingresso della statua di Sant’Anna dopo la processione. Insieme vivremo una notte magica, per la prima volta. Sarà bellissimo“ – ha continuato.