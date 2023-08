La Festa di Sant’Aloia 2023: rievocazioni storiche, musica e street food napoletano

La festa di Sant’Aloia dall’1 al 3 settembre 2023 a Sant’Arpino. Si tiene la seconda edizione della festa in onore di Sant’Eligio, in francese Saint Eloi, da cui deriva appunto l’usanza italiana risalente al Medioevo di chiamarlo Sant’Alò, Sant’Aloia o San Lo. Una manifestazione tra gastronomia, musica, folklore, tradizione e storia.

La festa di Sant’Aloia 2023 a Sant’Arpino

La festa di Sant’Aloia a Sant’Arpino si terrà tra via Marconi e vico Atellano, stradina che localmente è indicata proprio come vico sant’Aloia. Sarà un viaggio nell’arte tra pittura e musica, con la partecipazione dei maestri musicisti Franco Romano (chitarra), Carlo Palmese (fisarmonica), Sonia Del Santo (arpa), Aurora Bernardino (flauto), Mauro Roseto (violino). Ci saranno spettacoli itineranti e il maestro Roberto Di Carlo.

Il programma

Poiché Sant’Eligio è il patrono dei maniscalchi e viene altresì invocato per chiedere la guarigione dei cavalli malati, specialmente nei tempi remoti, quando questi animali rappresentavano una vera e propria ricchezza per tante famiglie, non potrà mancare la sfilata di carrozze antiche con personaggi storici a cura della Scuderia Bortone e de La corte di Mascia.

Presenti inoltre i ragazzi di LabArt Marcianise con un’estemporanea; il Palazzo con Giochi Antichi a cura del Forum dei Giovani; foto ricordo, trucco e parrucco a cura di Spazio Virale; addobbi e carta pesta a cura del gruppo Meddiss; le fantasie della pagliaccetta Antonietta; le scuole di ballo Terry Dance, Nancy Dance, Emanuela Orsini e Max Dance.

Per quanto riguarda l’aspetto gastronomico: la polacca di Pink House; le fritture di paranza della Pescheria del Corso; la Cantina Cavaseta di Succivo; la Pizzeria Fornito Umberto; il Birrificio Magifra. Stand di artigianato con ceramiche, candele, antiquariato. Poi la partecipazione di Stefano Pagliuca con le sue delizie e prodotti a chilometro zero da Giugliano. Infine il supporto di Vesuviolive.it per la comunicazione dell’evento.

