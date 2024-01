Arriva la Befana in Campania, calze gratis per tutti: regalerà dolci e caramelle ai bimbi

Festa della Befana a Macerata Campania, calze gratis – Immagine di repertorio

Sabato 6 gennaio 2024, in occasione del giorno dell’Epifania, la Befana arriverà a Macerata Campania, in provincia di Caserta, per distribuire calze gratis ai bambini.

Si parte alle ore 9:00 con l’arrivo della Befana che percorrerà le strade del centro cittadino dando inizio ad un festoso corteo dirigendosi verso piazza De Michele. Qui, dalle 10 in poi, incontrerà i bambini e distribuirà loro le tradizionali calze piene di dolciumi.

In un’atmosfera di festa e divertimento, dunque, tutti potranno ricevere il proprio carico di cioccolato e caramelle. Inoltre, per l’intera mattinata si susseguiranno momenti di intrattenimento e di animazione per grandi e piccini oltre a degustazioni con prodotti tipici del periodo.

Si tratta di un evento promosso dal Comune di Macerata Campania in collaborazione con la NGO accreditata UNESCO Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa, l’Associazione Le Mani Unite, l’Associazione La vita è bella, l’ODV Servizio Volontariato Sociale Macerata Campania e l’Associazione Sistem Defence Academy, come parte del progetto Le Feste del Fuoco, intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020.

Da oggi, 3 gennaio, invece prenderà il via la Fiera del Giocattolo e della Calza della Befana a Napoli, il tradizionale appuntamento dell’Epifania in piazza Mercato che si riempirà di stand di dolci e giochi, dando spazio a concerti e spettacoli live. Il 5 gennaio si terrà la Notte Bianca con Enzo Gragnaniello in concerto e possibilità di “fare le calze” per tutta la notte, fino alle prime ore del mattino del 6 gennaio.