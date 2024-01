Villaggio della Befana al Centro Commerciale Campania – Immagine di repertorio

Il 5 e 6 gennaio 2024, in occasione dell’Epifania, al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) aprirà l’Happyfania Village, il grande villaggio della Befana dove tutti potranno incontrare la simpatica vecchietta e ricevere in dono dolci e caramelle. Si tratta di uno degli eventi organizzati dal Centro in occasione della festa più dolce dell’anno. L’ingresso è gratis.

Villaggio della Befana al Centro Campania: ingresso e dolci gratis

Si parte venerdì 5, a partire dalle ore 11, in Piazza Campania dove grandi e piccini avranno la possibilità di conoscere la Befana e scattare qualche foto con lei. La vecchia signora scenderà, infatti, dalla sua scopa volante per trasformare il Centro in un salotto magico e festeggiare l’Epifania.

Il tutto in un’atmosfera di festa tra emozionanti attività da svolgere, laboratori creativi e truccabimbi. Non mancheranno i tradizionali dolciumi: sarà la Befana stessa a distribuire dolci omaggi ai presenti che potranno tornare a casa carichi di leccornie.

L’Happyfania Village resterà aperto nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2024 osservando i seguenti orari: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’appuntamento, per entrambe le date, è in Piazza Campania. Per maggiori informazioni e per accedere all’area basta scaricare l’app IO&CAMPANIA.

Intanto, a Napoli, la grande festa è già iniziata con l’apertura della tradizionale Fiera del Giocattolo e della Calza della Befana che animerà piazza Mercato fino alle prime ore del mattino del 6 gennaio, per consentire a tutti di riempire le consuete calze fino a notte inoltrata. Il 5 gennaio spazio alla Notte Bianca con Enzo Gragnaniello in concerto.

