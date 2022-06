Festa del Pesce a Napoli, 2 giorni di degustazioni gratis di primi e cuoppi

A Napoli, presso il mercato coperto Campagna Amica ‘San Paolo’ di Fuorigrotta, venerdì e sabato, 10 e 11 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ci sarà la Festa del Pesce con l’evento ‘Pesce, tesoro dei nostri mari’ che propone degustazioni gratis e laboratori per i più piccoli.

A Napoli la Festa del Pesce con degustazioni gratis

L’evento in tre tappe arriva a Napoli dopo l’esordio a Roma per poi chiudere a Roma nel successivo weekend. Nel capoluogo partenopeo il pesce sarà protagonista per due giorni regalando ai visitatori un vero e proprio viaggio tra le specie che popolano i nostri mari.

Cittadini e turisti potranno degustare gratuitamente alcuni dei piatti della tradizione culinaria partenopea a base di pesce: paccheri con le cozze, cuoppo e polpette di pesce. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli che, attraverso dei laboratori dedicati, potranno avvicinarsi al mondo del mare e alla varietà di pesci del Tirreno fino ad imparare ad intrecciare la corda con i nodi marinari.

I cittadini saranno dunque coinvolti in un percorso sensoriale e di conoscenza attraverso assaggi, laboratori e scoperta di ‘segreti’ legati al settore marino. L’evento è promosso dal FEAMP (Fondo Europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura per il periodo 2014-2020) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Non da meno l’impegno di Coldiretti, da tempo in prima linea per affermare il ruolo della filiera ittica. Campagna Amica, infatti, attraverso le sue aziende/cooperative ittiche e mercati a km zero punta a consolidare il rapporto con i cittadini-consumatori favorendo il loro coinvolgimento e il confronto diretto con i pescatori.