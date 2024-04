La Sagra dello Gnocco nel Pignatiello: 2 giorni di primi, panini e trippa a ingresso gratis

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 torna la Sagra dello Gnocco nel Pignatiello, uno degli eventi dedicati al gustoso primo piatto che, come di consueto, si terrà a Marigliano, in provincia di Napoli, presso gli spazi dell’Istituto Anselmi. Si tratta di un appuntamento, giunto alla sua undicesima edizione, ad ingresso gratis.

A Marigliano la Sagra dello Gnocco nel Pignatiello: 2 giorni di cibo

Nel corso delle due serate sarà possibile gustare l’ormai famoso gnocco nel pignatiello preparato rigorosamente a mano ma anche panini con porchetta o salsiccia, contorni fatti in casa, patatine fritte, l’immancabile caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Il tutto accompagnato da vino o birra alla spina e altre bibite. Per concludere in bellezza non mancheranno dolci e caffè.

Si parte sabato 18 maggio con l’apertura degli stand in orario serale. I partecipanti potranno godere delle prelibatezze preparate al momento in un’atmosfera gioiosa e conviviale, tra musica e spettacoli dal vivo. Nella giornata di domenica, 19 maggio, invece, sarà possibile degustare le specialità della sagra anche a pranzo, su prenotazione.

La sagra è stata istituita dai volontari per sostenere l’opera dei Missionari della Divina Redenzione a cui andrà anche quest’anno il ricavato della festa. In tutti questi anni la festa ha reso possibile la realizzazione di un centro studi per bambini e ragazzi presso la casa di accoglienza dei Missionari della Divina Redenzione di Neiva, in Colombia, per dare loro l’opportunità di poter aspirare ad un futuro migliore, attraverso l’apprendimento di un mestiere.

Seguiranno aggiornamenti sul programma completo dell’evento e il menù previsto per entrambe le serate con il relativo prezzo. Lo scorso anno, ad esempio, la formula prevedeva 3 portate principali (antipasto, gnocchi, fettina di carne con contorno) con bibita, dolce e caffè al costo di soli 15 euro. Le prenotazioni per il pranzo domenicale dovranno essere effettuate sul sito ufficiale della Sagra dello Gnocco nel Pignatiello.