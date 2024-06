Il concerto Radio Italia al Plebiscito è un successo: “Grazie Napoli, è stato indimenticabile”

Si è concluso ieri un altro grande evento musicale che ha visto Napoli protagonista: il concerto Radio Italia Live che si è svolto per la prima volta nella città partenopea, portando sul palco di piazza del Plebiscito diversi ospiti di fama nazionale e internazionale.

Il concerto Radio Italia Live è un successo: “Grazie Napoli”

“Grazie a tutti, è stato bellissimo, indimenticabile, grazie Napoli” – questo il messaggio apparso sui canali social ufficiali di Radio Italia subito dopo la fine dello show che ha animato la piazza napoletana per tutta la serata. Come sempre, la calorosa platea partenopea non ha lasciato indifferenti gli organizzatori dello show né gli stessi ospiti che hanno colto l’occasione per ringraziare il pubblico per l’affetto ricevuto.

Tra questi la cantante Annalisa che, direttamente dal palco, dopo essersi esibita, si è rivolta agli spettatori dicendo loro: “Grazie davvero di cuore. Non so dirvi la mia felicità nell’essere qui stasera. Siete un pubblico incredibile, lo eravate già alle prove oggi. Grazie per tutto questo affetto”.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, ha visto alternarsi sul palco diversi cantanti di successo. Oltre ad Annalisa si sono, infatti, esibiti Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai.

La conduzione dell’evento è stata affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward ha introdotto live tutti gli artisti. Si sono susseguiti, inoltre, diversi collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank, presenting partner dello show.

Non solo musica e intrattenimento d’eccezione ma anche solidarietà: il concerto Radio Italia Live ha reso possibile il lancio di una raccolta fondi solidale a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli, il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”.