Festa Medievale, un viaggio nel passato tra sapori e spettacoli mozzafiato: ingresso gratuito

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 l’antico borgo di San Martino, nel Comune di Montecorvino Rovella, tornerà ad ospitare la Festa Medievale San Martino, l’evento itinerante unico nel suo genere che continua ad attestarsi tra le manifestazioni medievali più suggestive del Sud Italia.

Festa Medievale San Martino 2026 a Montecorvino Rovella

Giunta alla sua VI edizione, la Festa Medievale San Martino darà il via ad un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, dando la possibilità ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti. Per ben tre serate piazze, vicoli e antiche abitazioni diventeranno il palcoscenico di un Medioevo vivo e pulsante, tra spettacoli mozzafiato e prelibatezze tutte da gustare.

Artisti provenienti da tutta Italia daranno vita a scenografici spettacoli, riuniti in un unico evento, trasformando il suggestivo borgo di San Martino in un teatro a cielo aperto. Ad incantare gli ospiti saranno falconieri, giullari, musici, danzatrici, fachiri, spettacoli con il fuoco, personaggi itineranti e grandi rievocazioni, in un percorso spettacolare ed autentico dove la comunità locale diventa protagonista indiscussa.

Ogni angolo del paese, curato nei minimi dettagli, sarà, infatti, parte integrante della grande festa, coinvolgendo l’intera cittadinanza in un progetto culturale che valorizza la storia del territorio e restituisce al visitatore la sensazione di vivere realmente nel XIV e XV secolo.

Spettacoli, rievocazioni e artisti

Fulcro centrale della manifestazione è la suggestiva rievocazione storica, con centinaia di figuranti in costume che, interpretando personaggi realmente esistiti, faranno rivivere antiche vicende del territorio, attraverso un affascinante corteo capace di unire ricerca storica, teatro e partecipazione popolare.

Tra gli artisti pronti ad allietare le notti medievali con scenografiche ed esilaranti esibizioni: Nino Scaffidi (fachiro e incantatore di serpenti), il Gobbo di Cicignano (giullare e giocoliere), Mago Abacuc (arti magiche), le Muse del Diavolo (musiche medievali), Ordo Melodico (musiche medievali), i Menestrelli del Borgo (musiche medievali), Édea (musiche medievali), Falconieri dell’Irno (falconeria), Memento Ridi (artisti medievali), Team Maestro Medievale (macchine medievali d’assedio), Cabatosta (spettacolo comico), Artificieri del Borgo (cannoni e abiti d’epoca).

Il percorso gastronomico

Il fascino della storia sarà riproposto anche a tavola con i piatti ispirati alle ricette medievali, preparati dalle taverne del borgo con ingredienti e lavorazioni risalenti alla tradizione dell’epoca. Tra gli stand gastronomici non mancheranno le eccellenze gastronomiche del territorio picentino che arricchiranno il menù con nuove e gustose proposte. Tra queste gli immancabili arrosticini, gli strozzapreti con tartufo e tante altre pietanze renderanno variegata e completa l’offerta culinaria.

Il tutto accompagnato da birra artigianale, vino locale e svariati dessert per concludere in bellezza l’antico viaggio nei sapori. Saranno disponibili anche prodotti gluten free.

Location, parcheggio e info utili

La Festa Medievale si svolgerà nel centro storico di San Martino, a Montecorvino Rovella. L’ingresso è libero e gratuito, così come la visione degli spettacoli. A disposizione degli ospiti un grande parcheggio dove poter lasciare l’auto. Previsto anche un servizio navetta gratuito per raggiungere in comodità il borgo.



