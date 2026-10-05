Il villaggio delle zucche gratis nel Napoletano: tra piscine di mais e circo più piccolo d’Italia

Ha ufficialmente aperto Zucca Village, il villaggio delle zucche di Sant’Antonio Abate a ingresso gratis che ospita al suo interno diverse aree tematiche, pensate per il divertimento di tutta la famiglia.

Zucca Village: il villaggio delle zucche gratis è aperto

Inaugurato il 4 ottobre, dopo il successo dello scorso anno, il villaggio accoglierà grandi e piccini per trascorrere il periodo più suggestivo dell’anno tra natura, laboratori, buon cibo e tante iniziative pensate per i più piccoli. Sarà aperto tutti i sabati e le domeniche fino al primo novembre. L’ingresso è libero e gratuito per tutti, senza bisogno di effettuare alcuna prenotazione.

I visitatori potranno addentrarsi tra la Casata di Mais – con una grande piscina di mais dove poter tuffarsi – o esplorare la Casata della Zucca. I più temerari potranno passeggiare tra la Casata del Bosco e la Casata delle Streghe, tra natura, avventura e scenari terrificanti in vista di Halloween. Tra le novità di quest’anno c’è anche il Circo Itinerante più piccolo d’Italia.

“Lo Zucca Village ha ufficialmente aperto le sue porte e vi aspetta per vivere insieme un’esperienza immersiva per tutta la famiglia. Già dai primi momenti dell’apertura siete arrivati in tantissimi da tutti i paesi e i territori limitrofi per interagire le novità di quest’anno, tra cui nuove aree gioco e scenografie pensate per far divertire tutti” – ha dichiarato la sindaca Ilaria Abagnale.

“Per le famiglie che desiderano arricchire ulteriormente l’esperienza dei più piccoli, quest’anno abbiamo infatti introdotto delle zone ad accesso facoltativo, con la presenza in esclusiva del circo itinerante più piccolo d’Italia. In più, vi ricordo che il villaggio tornerà ad accogliervi ogni sabato e domenica fino al 1° novembre (dalle 10:00 alle 18:00, orario continuato), e per ogni appuntamento ci sarà sempre qualche nuova sorpresa da svelare”.