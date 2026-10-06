Villa Ferretti e Tomba di Agrippina: 2 giorni di visite gratis tra le meraviglie di Bacoli

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2026, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, due meravigliosi siti di Bacoli apriranno gratuitamente al pubblico: si tratta di Villa Ferretti e della Tomba di Agrippina.

Giornate FAI 2026: aprono Villa Ferretti e Tomba di Agrippina

Per due giorni, saranno oltre 700 i luoghi visitabili in 350 città italiane. In Campania le aperture straordinarie saranno circa 40, tra palazzi storici, ville, chiese, siti archeologici e luoghi normalmente inaccessibili, distribuiti tra Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.

La partecipazione è gratuita e chi lo desidera può lasciare un contributo libero per sostenere il FAI, anche di soli 3 euro. L’obiettivo è permettere al pubblico di conoscere un patrimonio spesso poco conosciuto o normalmente non accessibile. Per alcuni siti è invece necessaria la prenotazione o l’iscrizione al FAI.

A Bacoli sarà possibile visitare Villa Ferretti, storica dimora affacciata sul Golfo di Pozzuoli, con i resti della villa romana e il suo parco. Una dimora dal panorama mozzafiato e dalla grande valenza sociale: sarebbe stata sottratta alla camorra, trasformandosi da residenza di un boss a sede dell’università ribatezzata come “più bella del mondo”.

Sempre a Bacoli è prevista un’apertura particolarmente attesa: il cosiddetto Tempio di Agrippina, conosciuto in passato come Tomba di Agrippina. Dopo anni di chiusura per lavori di restauro, il monumento sarà nuovamente accessibile in occasione dell’evento. Secondo la descrizione del FAI, si tratta in realtà di un antico teatro-ninfeo di epoca romana, trasformato nel corso dei secoli anche a causa dei fenomeni di bradisismo.