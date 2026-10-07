La meraviglia della vendemmia a Napoli: uva, vini e prodotti genuini nei giardini mozzafiato

Domenica 11 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, torna il tradizionale appuntamento con la vendemmia ai Musei Nazionali del Vomero, nei giardini della Certosa di San Martino: un’iniziativa che consentirà ai bambini e ai loro genitori di imparare le varie fasi della vendemmia, dalla raccolta alla pigiatura.

Napoli, arriva la vendemmia alla Certosa di San Martino

L’evento si terrà nei suggestivi giardini della Certosa di San Martino, recentemente riaperti al pubblico dopo un intervento straordinario di manutenzione del verde. I partecipanti si introdurranno lungo il pergolato di viti, che consente un punto di osservazione spettacolare e privilegiato sulla città, accolti dal Servizio Educativo del Museo che illustrerà il percorso della vigna con le uve biologiche degli antichi ceppi cornicella e catalanesca.

Nel corso della giornata, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio musicale a cura di Francesco Paolo Manna e Marta Peperna, che rievocheranno le suggestioni bucoliche della tradizione locale con i suoni della tammorra e delle percussioni. Inoltre saranno protagonisti di una simulazione della vendemmia nelle sue varie fasi, tra raccolta, trasporto e piagiatura fino alla produzione di un dolce succo d’uva.

Alle famiglie e agli altri visitatori saranno offerti per la degustazione vino, olio e i prodotti che naturalmente crescono nei giardini dell’antico monastero con spunti di approfondimento sull’alimentazione e i cibi più tradizionalmente in uso fra i monaci certosini. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l.

L’attività laboratoriale – con prenotazione obbligatoria alla mail mn-vomero.eventi@cultura.gov.it – sarà proposta in tre turni: alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00 per un numero massimo di 25 bambini per turno, accompagnati dai genitori. La partecipazione all’iniziativa è subordinata all’acquisto del biglietto d’ingresso al museo(ordinario 6,00 €, ridotto dai 18 ai 25 anni 2,00 € e gratuito fino a 18 anni).