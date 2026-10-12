Arriva in Campania il primo Festival dello Smash Burger: 4 giorni di panini e street food

Dal 15 al 18 ottobre 2026, il Parco dell’irno (ex Salid) di Salerno ospita Smash Fest, il primo festival della Campania dedicato allo Smash Burger, il celebre e amatissimo panino americano. L’ingresso è libero e gratuito.

Smash Fest: a Salerno il primo Festival dello Smash Burger

Per quattro giorni il Parco dell’Irno si trasformerà in un villaggio esperienziale con oltre 15 realtà gastronomiche provenienti da tutta la Regione, tra smash burger, barbecue di qualità e street food d’autore. I più grandi maestri della griglia prenderanno parte all’evento mettendo al centro la carne, il fuoco e l’artigianato gastronomico.

Inizialmente in programma dall’8 all’11 ottobre, il festival è stato spostato di una settimana a causa delle avverse previsioni meteo. Protagonisti assoluti della kermesse saranno gli Smash Burger: carne schiacciata sulla piastra rovente, crosta croccante e cuore succoso, serviti nelle versioni dei migliori interpreti del genere. Non mancheranno, inoltre, panini gourmet e una selezione di specialità di strada.

Un’intera area grill sarà curata da Roy Pagano, con la partecipazione straordinaria della Macelleria Accurso e di Marco Sangiovanni – L’Arte del Barbecue di Roma, tra i nomi di riferimento in Italia per la cultura della cottura lenta. Qui il pubblico potrà scoprire da vicino tecniche, tempi e segreti del barbecue autentico.

Ogni serata sarà allietata da live show e dj set pensati per il divertimento di tutta la platea. Si parte il 15 ottobre con Visioni, proseguendo il 16 con La Nuit. Il 17 ottobre spazio al Mashups party, per poi concludere con il gran finale del 18 con Sean Gray Dj.

Ci saranno anche attività di animazione per famiglie e bambini, incontri e dimostrazioni tecniche sulla cultura del barbecue e dello street food, aperti ad appassionati e addetti ai lavori. Il festival è promosso e organizzato da Erre Erre Eventi ETS, associazione di Terzo Settore salernitana attiva negli eventi culturali, enogastronomici e di promozione territoriale, in collaborazione con Amalfi Coast Eventi, Accurso Eventi e La Fonte Distribuzione. L’evento gode del patrocinio del Comune di Salerno e del Consorzio ASI di Salerno.