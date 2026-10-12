Il Parco delle Zucche gratis per tutti nel Napoletano: tra labirinti, cinema, stand e gonfiabili

Dal 23 al 25 ottobre e dal 30 ottobre al primo novembre, a Casoria, in provincia di Napoli, apre il Villaggio delle Zucche: un magico regno autunnale allestito presso il Parco Michelangelo ad ingresso gratis per tutti.

A Casoria apre il Villaggio delle Zucche: è gratis per tutti

Si susseguiranno sei giornate di festa all’interno di un suggestivo spazio all’aperto, tutto da vivere, fruibile gratuitamente da cittadini e visitatori. Il Villaggio sarà diviso in diverse aree tematiche, arricchito dalla presenza di gonfiabili e attrazioni dedicate ai più piccoli.

Ad accogliere bambini e famiglie il grande portale a forma di zucca che condurrà direttamente verso l’Infopoint dove le hostess forniranno mappe e tutte le informazioni utili per la giornata. All’interno del Parco saranno dieci le aree tematiche da scoprire tra Area Social con il selfie box a tema, il Giardino delle Zucche dove poter scegliere la propria zucca, il Labirinto di Fieno per immergersi in unn percorso tra balle di fieno con un’installazione alta oltre 3 metri.

E ancora: Laboratori creativi per decorare le zucche, Area Street Food con 9 casette in legno fornite di cibo e bevande, Cinema e Palco con film d’animazione a tema su balle di fieno e spettacoli dal vivo ogni giorno, Area Gonfiabili con freccette giganti e tiro al bersaglio.

“Ho condiviso questo progetto con il vicesindaco e assessore alla Cultura, Gaetano Palumbo, che ha lavorato insieme agli uffici alla sua realizzazione. Vogliamo regalare alla città un’occasione per stare insieme e vivere il Parco Michelangelo in modo nuovo. L’unica attività con disponibilità limitata sarà quella delle zucche: ne saranno disponibili 300 al giorno. Tutte le altre aree e attività saranno accessibili a tutti, senza questa limitazione. Nei prossimi giorni comunicheremo dettagli e modalità di accesso. Vi aspettiamo” – ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.