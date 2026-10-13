A Napoli apre il Villaggio del Cioccolato: tra dolci e attrazioni di Halloween, ingresso gratis

Dal 29 ottobre al primo novembre 2026, in Piazza Municipio a Napoli, torna Chocoland, la grande fiera del cioccolato e dei dolci che inonderà di prelibatezze la celebre piazza partenopea lanciando una speciale “edizione Halloween”. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Chocoland 2026, torna la festa del cioccolato a Napoli: ingresso gratis

Giunta alla sua V edizione, la fiera del cioccolato e dei dolci più amata di sempre sta per trasformare il cuore di Napoli nel paradiso di tutti i golosi. Piazza Municipio, a pochi passi dal porto e dalla via dello shopping partenopea, accoglierà un vero e proprio villaggio di prelibatezze, dove poter immergersi tra le più svariate specialità dolciarie, sapientemente preparate da pasticcieri e artigiani del cioccolato.

I partecipanti potranno degustare e acquistare il miglior cioccolato artigianale oltre a tantissimi dolci tradizionali e non solo. Il tutto in una magica atmosfera di divertimento per grandi e piccini che potranno prendere parte ad attività di animazione e laboratori creativi, oltre ad assistere agli spettacoli dal vivo in programma.

Per tutta la durata dell’evento ad accompagnare il divertimento dei più piccoli ci sarà Il Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo, con spettacoli diversi ogni giorno. Per i più temerari, in occasione di Halloween, è stata allestita la Hunted House, una terrificante attrazione con attori dal vivo, pronta a mettere alla prova il coraggio dei partecipanti.

Brividi e adrenalina saranno protagonisti anche dell’Escape Room Itinerante, un percorso horror con attori dal vivo dove l’obiettivo sarà quello di trovare l’uscita nel minor tempo possibile. Venerdì 30 ottobre, alle ore 19:00, ci sarà lo show di Willy Wonka mentre sabato 31 ottobre, alle ore 20:00, spazio allo spettacolo Thriller Dance.