La pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro-Sud apre a Mugnano: è 300 mq

Il 15 ottobre 2026, alle ore 18:00, prenderà ufficialmente il via la sesta edizione di Mugnano sul Ghiaccio con la riapertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio di 300 mq, nonché la più grande del Centro-Sud, situata nel parcheggio del centro commerciale Mugnano di Napoli, in via Pietro Nenni, 54.

A Mugnano la pista sul ghiaccio più grande del Centro-Sud

L’iniziativa della Pro Loco Mugnano APS, in sinergia con il Comune, si rinnova per la stagione autunnale con una grande festa inaugurale, in programma nella serata di giovedì 15 ottobre. La struttura al coperto, che ospita la pista, si trasformerà in un magico spazio di intrattenimento tra giocolieri, trampolieri, sputafuoco e creazioni con palloncini.

Un evento che assume, quest’anno, un significato ancor più profondo per l’intera comunità di Mugnano: sarà proprio con l’inaugurazione di Mugnano sul Ghiaccio che prenderà il via il programma delle celebrazioni per la festa del Sacro Cuore di Gesù.

L’attrazione, accessibile sia agli adulti che ai bambini, resterà poi attiva per tutto il periodo invernale, dalle 16:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì e dalle 10:00 a mezzanotte nel weekend. Si tratta di una pista di ghiaccio sintetico XTRAICE che si estende su una superficie di circa 300 mq, attestandosi come la più imponente dell’intero Centro-Sud.

All’interno della struttura sono presenti anche giostre, playground e varie attrazioni per i più piccoli. Un luogo magico che ben si presta alle esigenze dei fruitori: al suo interno è, infatti, possibile organizzare i propri eventi privati come compleanni, feste a tema, party scolastici ed esclusivi, secondo le proprie preferenze. Per tutto l’anno, inoltre, la tendostruttura diventerà anche una delle location privilegiate dagli amanti del calcio che, attraverso gli appositi maxi-schermi, potranno seguire tutte le principali partite nazionali ed estere.

“Siamo entusiasti per il lancio di questa nuova edizione di Mugnano sul Ghiaccio, felici di portare avanti questa iniziativa per la sesta edizione, regalando sorrisi ai bambini e momenti di svago per tutta la famiglia. Quest’anno, inoltre, sarà proprio la riapertura della pista sul ghiaccio ad aprire i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù, una tradizione che da sempre unisce la nostra comunità, segnando l’inizio di uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno” – ha dichiarato Cristina Laierno, vicepresidente della Pro Loco Mugnano APS.