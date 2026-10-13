Arriva la grande Fiera del Cioccolato: 3 giorni di stand e specialità a ingresso gratis

Dal 16 al 18 ottobre 2026, l’elegante scenario di Viale Douhet – Piazza Gramsci, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, farà da sfondo al quarto appuntamento autunnale di Choco Italia, la rinomata fiera del cioccolato promossa dall’Associazione Italia Eventi. L’ingresso è libero e gratuito.

Choco Italia 2026, la fiera del cioccolato a Caserta

L’evento, patrocinato dal Comune di Caserta e dall’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di Eventi), consentirà a cittadini e visitatori di immergersi in un vero e proprio villaggio del gusto, aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 10 del mattino fino a mezzanotte.

Inserire Choco Italia nella splendida cornice adiacente alla Reggia significa celebrare il connubio perfetto tra bellezza monumentale e saper fare artigiano. In questa tappa, la cultura del cioccolato incontra la ricchezza di un territorio da sempre vocato all’eccellenza agroalimentare, accogliendo artigiani e maestri cioccolatieri pronti a dialogare con cittadini, turisti e appassionati.

“Quella di Caserta è per noi una tappa immancabile e ricca di significato” – sottolinea Giuseppe Lupo, presidente dell’Associazione Italia Eventi – “Portare la nostra carovana del gusto in una città così piena di storia e cultura è un grande motivo d’orgoglio. Choco Italia non è una semplice fiera, ma uno spazio d’incontro in cui la passione dei nostri maestri artigiani si trasforma in racconto e trasparenza per il consumatore. Vogliamo far riscoprire il valore del prodotto fatto a mano, permettendo a famiglie, visitatori e appassionati di vivere un’esperienza autentica, immersi tra profumi, sapori e tanta tradizione”.

Gli stand dei maestri cioccolatieri proporranno svariate prelibatezze tra tradizionali e raffinate praline alle varianti speziate fino alle tavolette mono-origine e alle ampie selezioni senza glutine, senza lattosio e con zuccheri alternativi. Saranno rappresentate ben 5 regioni italiane, offrendo ai visitatori la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio tra i banchi degli artigiani.

A fare gli onori di casa le produzioni della Campania, con i grandiosi dolci della tradizione, le caramelle della zona vesuviana e la rinomata cioccolateria salernitana. Tra le specialità più golose spiccano i cremini e i cioccolatini cremosi farciti con le eccellenze del territorio, come il celebre Liquore Strega di Benevento e la Mela Annurca IGP, affiancati dal cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti, dalle raffinate creazioni irpine e dalle fragranti aragostine ripiene al momento. Non mancheranno il croccante caldo preparato sul posto, le caldarroste e la frutta secca d’eccellenza dei Monti Picentini, tra Nocciole di Giffoni IGP, mandorle e noci.

A fare da sponda saranno le prelibatezze del Molise, presente con cremini, praline, macarons artigianali, opzioni dedicate a chi sceglie prodotti senza glutine e senza lattosio e l’esclusiva novità dei cioccolatini realizzati con latte di bufala. Il percorso del gusto prosegue poi verso la Puglia, rappresentata dai suoi iconici e fragranti pasticciotti dorati, per poi spingersi fino in Sicilia con l’inconfondibile cioccolato di Modica, le maestose cassate e i cannoli croccanti riempiti d’arte. Infine, a completare questo quadro di sapori sarà l’alta scuola di pralineria dell’Umbria, con le sue famose ed eleganti sfere di cioccolato ripiene in un’ampia varietà di gusti

Oltre al vivace mercatino artigianale, il cuore pulsante delle attività didattiche sarà la Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante, gestita dai maestri cioccolatieri perugini e attiva ogni giorno dalle 10 alle 20. Un vero e proprio laboratorio che ospiterà tre percorsi esperienziali:

Dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato : un affascinante viaggio alla scoperta della storia e di tutte le fasi di lavorazione del cacao, pensato per le scolaresche ma aperto a tutti i curiosi;

: un affascinante viaggio alla scoperta della storia e di tutte le fasi di lavorazione del cacao, pensato per le scolaresche ma aperto a tutti i curiosi; Diventa cioccolatiere per un giorno : un laboratorio pratico e coinvolgente per mettersi alla prova con le proprie mani e realizzare una creazione dolciaria;

: un laboratorio pratico e coinvolgente per mettersi alla prova con le proprie mani e realizzare una creazione dolciaria; Nonni e nipotini – un mondo di cioccolato (alle ore 17 ed alle ore 18): uno speciale appuntamento pomeridiano nato per unire le generazioni attraverso la dolcezza e la magia della manualità condivisa.

Ad arricchire la fiera del cioccolato ci saranno gli spettacoli dal vivo di Pulcinella e i burattini del Teatro Nazionale del maestro Mauro Apicella, pronti a regalare momenti di gioia e comicità a grandi e piccini.