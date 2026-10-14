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Festa del Gelato nel Napoletano, l’evento più dolce dell’autunno: gelati gratis per tutti

Ott 14, 2026 - Veronica Ronza

Festa del Gelato - Foto: Gelateria Colibrì

Giovedì 15 ottobre a Bacoli, in provincia di Napoli, arriva la Festa del Gelato, l’iniziativa promossa dalla Gelateria Colibrì, situata nei pressi del Porto di Baia, che garantirà ai partecipanti la possibilità di poter degustare gelati gratis.

Festa del Gelato a Bacoli: gelati gratis per tutti

“È arrivata la festa più dolce dell’autunno. La quarta edizione della Festa del Gelato sta per arrivare alla Gelateria Colibrì. Gelato gratis per tutti” – si legge nella nota diffusa dalla gelateria che annuncia, così, l’avvio dell’evento aperto a tutti, in programma giovedì 15 ottobre dalle ore 17:00 fino alle 18:00.

Cittadini e visitatori potranno prendere parte ai festeggiamenti gustando prelibatezze e i gusti più svariati di gelato. Dalle 17:00 alle 18:00 ci sarà la possibilità di poter ottenere il gelato di propria preferenza gratis. Un’ora di dolcezza, sorrisi e tanto divertimento per grandi e piccini.

Per l’intrattenimento dei bambini sarà presente anche un personaggio delle fiabe: la Principessa Aurora, conosciuta anche come la Bella Addormentata nel Bosco, sarà presente presso il bar gelateria per incontrare tutti i piccoli partecipanti e scattare magiche foto.

RIEPILOGO INFO
Cosa: Festa del Gelato;
Dove: Porto di Baia, Bacoli, Napoli;
Quando: giovedì 15 ottobre 2026, dalle 17:00 alle 18:00.

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Bacoligelato
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre