Ottobre Rosa, screening e visite gratis per le donne tra Napoli e Ottaviano: le info

In occasione dell‘Ottobre Rosa, mese della prevenzione della salute delle donne, le città di Napoli e Ottaviano propongono una serie di appuntamenti gratuiti tra visite e screening.

PreSERVE your Future: giornate di prevenzione a Napoli

PreSERVE your Future è una campagna itinerante di sensibilizzazione femminile, rivolta alla salute riproduttiva delle donne. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026 l’evento si svolgerà a Napoli, in Piazza Dante, ed è completante gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi al forum dedicato .

Su prenotazione, per un massimo di 40 volontari, sarà possibile dalle ore 7.30 alle 10.00 effettuare gratuitamente il test dell’AMH, l’Ormone Antimülleriano, tramite un semplice prelievo. Gli esiti del prelievo verranno mandati entro una decina di giorni sui fascicoli sanitari personali delle partecipanti. Inoltre, verrà consegnato del materiale informativo, utile per facilitarne la comprensione. Il test verrà accompagnato, fino alle 15.00, da un momento di informazione e counseling con esperti del settore.

Ottaviano: screening e visite gratuite

Martedì, 20 ottobre 2026, nel Presidio di Via San Giovanni Bosco 3 ad Ottaviano, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, la Clinica Trusso Cardiomed Ottaviano promuove un appuntamento di prevenzione cardiovascolare per le donne in menopausa.

Durante la giornata si volgeranno i consulti e gli esami previsti i dottori Antonio Cerciello, responsabile del Servizio di

Cardiologia Trusso, e Angelo Nocerino, cardiologo. Il percorso di screening prevede la visita cardiologica e l’ECG (Ecocardiogramma) gratuito per tutte coloro che prenoteranno il consulto.

L’iniziativa si inserisce nel progetto ‘Amici di Sara’ promosso dall’I.R.C.C.S. Neuromed e dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e si propone di informare donne di tutte le fasce d’età sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti necessari per affrontare al meglio le patologie che colpiscono l’ambito femminile.

Per accedere alle visite è possibile rivolgersi alla Clinica Trusso tramite i numeri di telefono 081.3387111 e WhatsApp 081.3387259.