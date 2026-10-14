Il Mercato Vintage più grande d’Europa apre nel Napoletano: capi a partire da 2,50 euro
Ott 14, 2026 - Veronica Ronza
Il mercato vintage più grande d'Europa - Foto: Fair priced vintage market
Il 31 ottobre e primo novembre 2026 torna nel Napoletano l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che farà nuovamente tappa a Cercola, presso Palazzetto Caravita.
Il Mercato Vintage più grande d’Europa torna a Cercola: è gratis
Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi scontati. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.
Ogni capo di abbigliamento è prezzato per categoria, dunque tutti i maglioni avranno lo stesso prezzo, così per vestiti, pantaloni e così via. I prezzi partono dai 2,50 fino ad arrivare ad un massimo di 30 euro per i capi più complessi. Il Mercato aprirà per due giornate, dal 31 ottobre al primo novembre, al Palazzetto Caravita di via Matilde Serao.
Le visite saranno consentite dalle 9:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale di Fair Priced Vintage.
Il listino prezzi
Per ogni categoria di prodotto sarà riservato un unico prezzo. Di seguito il listino completo:
- Bandane 2,50 euro;
- Berretti e cappelli 5 euro;
- Bretelle e cinture in pelle 5 euro;
- Abbigliamento per bambini (0-10 anni) 5 euro;
- Sciarpe estive (foulard) 5 euro;
- Portafogli 5 euro;
- Top corti, reggiseni sportivi, calze per il corpo 7,50 euro;
- T-shirt, polo, canottiere 7,50 euro;
- Sciarpe invernali 7,50 euro;
- Borse e marsupi 10 euro;
- Leggings 10 euro;
- Pantaloncini (non di jeans) 10 euro;
- Pantofole 10 euro;
- Occhiali da sole 10 euro;
- Camicette e camicie a maniche corte 12,50 euro;
- Pantaloncini di jeans 12,50 euro;
- Pantaloni da spiaggia 12,50;
- Gonne 12,50;
- Blazers 15 euro;
- Camicette e camicie a maniche lunghe 15 euro;
- Cardigan, maglioni, maglie 15 euro;
- Abiti 15 euro;
- Gilet di pelle e altri gilet 15 euro;
- Pantaloni (non di jeans) e pantaloni sportivi 15 euro;
- Giacche sportive 15 euro;
- Felpe 15 euro;
- Giacche leggere 15 euro;
- Salopette corte 20 euro;
- Scarpe 20 euro;
- Kimono 25 euro;
- Jeans e pantaloni in pelle 25 euro;
- Salopette lunghe 25 euro;
- Giacche di velluto e jeans 30 euro;
- Cappotti e trench 30 euro;
- Giacche di pelle 30 euro;
- Tuta da sci e giacche da sci 30 euro.