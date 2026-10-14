Il Mercato Vintage più grande d’Europa apre nel Napoletano: capi a partire da 2,50 euro

Il 31 ottobre e primo novembre 2026 torna nel Napoletano l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che farà nuovamente tappa a Cercola, presso Palazzetto Caravita.

Il Mercato Vintage più grande d’Europa torna a Cercola: è gratis

Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi scontati. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.

Ogni capo di abbigliamento è prezzato per categoria, dunque tutti i maglioni avranno lo stesso prezzo, così per vestiti, pantaloni e così via. I prezzi partono dai 2,50 fino ad arrivare ad un massimo di 30 euro per i capi più complessi. Il Mercato aprirà per due giornate, dal 31 ottobre al primo novembre, al Palazzetto Caravita di via Matilde Serao.

Le visite saranno consentite dalle 9:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale di Fair Priced Vintage.

Il listino prezzi

Per ogni categoria di prodotto sarà riservato un unico prezzo. Di seguito il listino completo: