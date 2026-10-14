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Il Mercato Vintage più grande d’Europa apre nel Napoletano: capi a partire da 2,50 euro

Ott 14, 2026 - Veronica Ronza

Il mercato vintage più grande d'Europa - Foto: Fair priced vintage market

Il 31 ottobre e primo novembre 2026 torna nel Napoletano l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che farà nuovamente tappa a Cercola, presso Palazzetto Caravita.

Il Mercato Vintage più grande d’Europa torna a Cercola: è gratis

Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi scontati. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.

Ogni capo di abbigliamento è prezzato per categoria, dunque tutti i maglioni avranno lo stesso prezzo, così per vestiti, pantaloni e così via. I prezzi partono dai 2,50 fino ad arrivare ad un massimo di 30 euro per i capi più complessi. Il Mercato aprirà per due giornate, dal 31 ottobre al primo novembre, al Palazzetto Caravita di via Matilde Serao.

Le visite saranno consentite dalle 9:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale di Fair Priced Vintage.

Il listino prezzi

Per ogni categoria di prodotto sarà riservato un unico prezzo. Di seguito il listino completo:

  • Bandane 2,50 euro;
  • Berretti e cappelli 5 euro;
  • Bretelle e cinture in pelle 5 euro;
  • Abbigliamento per bambini (0-10 anni) 5 euro;
  • Sciarpe estive (foulard) 5 euro;
  • Portafogli 5 euro;
  • Top corti, reggiseni sportivi, calze per il corpo 7,50 euro;
  • T-shirt, polo, canottiere 7,50 euro;
  • Sciarpe invernali 7,50 euro;
  • Borse e marsupi 10 euro;
  • Leggings 10 euro;
  • Pantaloncini (non di jeans) 10 euro;
  • Pantofole 10 euro;
  • Occhiali da sole 10 euro;
  • Camicette e camicie a maniche corte 12,50 euro;
  • Pantaloncini di jeans 12,50 euro;
  • Pantaloni da spiaggia 12,50;
  • Gonne 12,50;
  • Blazers 15 euro;
  • Camicette e camicie a maniche lunghe 15 euro;
  • Cardigan, maglioni, maglie 15 euro;
  • Abiti 15 euro;
  • Gilet di pelle e altri gilet 15 euro;
  • Pantaloni (non di jeans) e pantaloni sportivi 15 euro;
  • Giacche sportive 15 euro;
  • Felpe 15 euro;
  • Giacche leggere 15 euro;
  • Salopette corte 20 euro;
  • Scarpe 20 euro;
  • Kimono 25 euro;
  • Jeans e pantaloni in pelle 25 euro;
  • Salopette lunghe 25 euro;
  • Giacche di velluto e jeans 30 euro;
  • Cappotti e trench 30 euro;
  • Giacche di pelle 30 euro;
  • Tuta da sci e giacche da sci 30 euro.

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mercatino vintage
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre