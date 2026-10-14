Arriva Napoli Horror Festival: oltre 10 giorni di magia, sfilate e spettacoli a ingresso gratis

Dal 12 ottobre al 22 novembre 2026 torna in città il Napoli Horror Festival – L’Arte Generata Dalla Paura, Special Edition, la rassegna di spettacoli e eventi e laboratori che animeranno l’Ex Base Nato di Bagnoli. L’ingresso è gratis.

Napoli Horror Festival 2026 all’ex Base Nato di Bagnoli

La manifestazione è curata da Le Streghe del Palco Srl che fa parte di Affabulazione, la rassegna promossa dal Comune di Napoli, e vuole affrontare il tema della paura attraverso la creatività del teatro, musica elettronica, danza e performance.

Il 17 ottobre, inoltre, ci sarà una Parata Zombie lungo Via Toledo a partire dalle ore 16:00. Le prime 40 persone iscritte alla parata avranno la possibilità di usufruire di un servizio di make-up a a tema zombie realizzato gratuitamente da professionisti del settore.

Il programma

Di seguito le iniziative previste dal 4 al 19 ottobre:

4 ottobre, ore 9.30 The Dark Frequencies: Laboratorio e performance musicale per giovani dai 13 ai 18 anni, a cura di Antonella Bianco e Davide Famularo.

Laboratorio e performance musicale per giovani dai 13 ai 18 anni, a cura di Antonella Bianco e Davide Famularo. 15 ottobre, ore 9.30 Di topi parlanti e altre creature misteriose: Spettacolo teatrale con Fioravante Rea e Ciro Formisano.

Spettacolo teatrale con Fioravante Rea e Ciro Formisano. 16 ottobre, ore 9.30 Il viaggio delle maschere: Spettacolo teatrale con Paola Maddalena, Giulia Menna, Maurizio Parlati, Federico Rossi e Crispino Truglio.

Spettacolo teatrale con Paola Maddalena, Giulia Menna, Maurizio Parlati, Federico Rossi e Crispino Truglio. 19 ottobre, ore 9.30 Play It Again: Laboratorio di teatro e musica per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Marco Schiavoni e Alessandra Petitti.

Venerdì 20 novembre

Ore 17.00 – Fachirismo: Laboratorio di circo con focus sul body horror, rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni, a cura di Baracca dei Buffoni.

Laboratorio di circo con focus sul body horror, rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni, a cura di Baracca dei Buffoni. Ore 19.00 – Monstra: Spettacolo teatrale con mostra, a cura di Le Streghe del Palco e Baracca dei Buffoni.

Spettacolo teatrale con mostra, a cura di Le Streghe del Palco e Baracca dei Buffoni. Ore 19.00 e 20.00 – Disturbia Special Edition: Spettacolo teatrale itinerante a cura di Le Streghe del Palco.

Spettacolo teatrale itinerante a cura di Le Streghe del Palco. Ore 19.30 e 20.30 – L’ora d’aria: Teatro/installazione a cura di Le Streghe del Palco.

Teatro/installazione a cura di Le Streghe del Palco. Ore 21.00 – Le danze macabre: Spettacolo di danza a cura di Le Streghe del Palco.

Spettacolo di danza a cura di Le Streghe del Palco. Ore 21.30 e 23.00 – Apocalypse: Spettacolo di teatro di strada a cura di Baracca dei Buffoni.

Spettacolo di teatro di strada a cura di Baracca dei Buffoni. Ore 22.00 – Atanor. Il sogno alchemico: Show di acrobatica e fuoco con Giovanni Nulleamai.

Show di acrobatica e fuoco con Giovanni Nulleamai. Ore 22.30 – Concerto omaggio a Simonetti’s Goblin: musica elettronica e legata all’universo cinematografico horror, a cura di Le Streghe del Palco.

Sabato 21 novembre

Ore 17.00 – Fachirismo: Laboratorio di circo sul body horror per ragazzi dai 13 ai 18 anni.

Laboratorio di circo sul body horror per ragazzi dai 13 ai 18 anni. Ore 19.00 – Monstra: Spettacolo teatrale con mostra.

Spettacolo teatrale con mostra. Ore 19.00 e 20.00 – Disturbia Special Edition: Spettacolo teatrale itinerante.

Spettacolo teatrale itinerante. Ore 19.30 e 20.30 – L’ora d’aria: Teatro/installazione.

Teatro/installazione. Ore 20.00 – Improv Horror Comedy: improvvisazione teatrale a cura di Mestieri del Palco.

improvvisazione teatrale a cura di Mestieri del Palco. Ore 21.00 – Le danze macabre: Spettacolo di danza.

Spettacolo di danza. Ore 21.30 e 23.00 – Apocalypse: Teatro di strada.

Teatro di strada. Ore 22.00 – Atanor. Il sogno alchemico – Spettacolo di acrobatica e fuoco.

Domenica 22 novembre