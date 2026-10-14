Apre la fattoria delle zucche nel Napoletano, balle di fieno e meraviglie: l’ingresso è gratis

Dal 3 ottobre al 2 novembre 2026, al centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, apre Zucca Village – Il Laboratorio della zucca, l’evento giunto alla sua seconda edizione, ad ingresso gratis per tutti, che quest’anno sarà ancor più ricco di novità e magia.

Zucca Village: il villaggio gratis al Vulcano Buono di Nola

Tutti i weekend, lunedì 2 novembre compreso, l’Arena Vulcano si trasformerà in una suggestiva fattoria d’autunno tra balle di fieno, cassette di legno, animazione a tema, intrattenimento per tutta la famiglia e le immancabili zucche da decorare e colorare sul posto.

I più piccoli potranno, infatti, abbellire la propria zucca da portare a casa come ricordo della magica esperienza. Il villaggio sarà aperto dalle 11:00 alle 21:00 con ingresso libero e gratuito. Per partecipare al laboratorio bisognerà, tuttavia, acquistare il kit decorazione, del costo di 12 euro, che comprende una zucca, pitture e pennelli, grembiule e la box per confezionare la zucca decorata. I minori possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da almeno un adulto maggiorenne.

All’interno della “fattoria” non mancheranno attività di animazione per grandi e piccini, così da regalare una esperienza di divertimento per tutta la famiglia. L’evento è organizzato da Vulcano Buono in collaborazione con All Party.