Tra Bella ‘Mbriana e Sciò Sciò: apre il villaggio di Halloween napoletano, ingresso gratis

Il 31 ottobre e il primo novembre il Centro Commerciale Campania di Marcianise ospiterà Halloween Partenopeo, un evento speciale che trasformerà Piazza Campania in un villaggio ricco di fascino, leggende e mistero, catapultando i visitatori nell’immaginario esoterico e patrimonio folcloristico napoletano. L’ingresso e la visione degli spettacoli è gratis.

Halloween Partenopeo al Centro Campania: 2 giorni gratis

Ispirandosi al fascino del Cimitero delle Fontanelle e all’antica devozione per le “anime pezzentelle”, la due giorni proporrà un ricco programma di intrattenimento aperto ai visitatori di ogni età, unendo la suspense tipica della festa all’inconfondibile ironia e scaramanzia partenopea.

In occasione dell’evento, la galleria del Centro prenderà vita grazie alle suggestive incursioni teatrali dei personaggi simbolici della cultura popolare napoletana: dalla Janara alla Bella ‘Mbriana passando per ‘o Munaciello, ‘o Iettatore, lo Sciò Sciò. Insieme si cimenteranno in magiche performance distribuite lungo tutto il pomeriggio nei seguenti orari: 15:30, 16:30, 17:30 e 18:30.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra mito e realtà saranno gli esperti dell’associazione culturale Insolitaguida, che attraverso brevi e coinvolgenti racconti dal vivo illustreranno credenze, aneddoti e superstizioni legate alla Napoli sotterranea e segreta. Non mancheranno momenti di intrattenimento riservati alle famiglie e soprattutto i bambini con il Truccabimbi attivo in Piazza Campania dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 per permettere ai più piccoli di trasformarsi nei personaggi della festa, oltre alla distribuzione di gadget portafortuna (omaggi esclusivi ispirati ai classici portafortuna della tradizione partenopea).

L’accesso a tutte le attività e gli spettacoli dell’Halloween Partenopeo è completamente gratuito. Per accedere e ritirare il gadget promozionale basterà scaricare e registrarsi sull’app ufficiale IO & CAMPANIA, mostrando la schermata all’ingresso dell’area dell’evento in Piazza Campania.

