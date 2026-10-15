Apre il Villaggio della Neapolis Marathon: tra stand e musica in Piazza del Plebiscito

Entra nel vivo la sesta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon con l’apertura ufficiale, venerdì 16 ottobre, del Neapolis Marathon Village, il villaggio collocato in piazza Plebiscito dedicato alla maratona partenopea.

Apre il Villaggio della Neapolis Marathon in Piazza Plebiscito

Nel cuore della celebre piazza partenopea saranno allestiti non solo gli stand di sponsor e partner dell’evento ma anche le aree dove verranno distribuiti pettorali e pacchi gara per gli oltre 8 mila atleti iscritti alla gara. Un villaggio che per i due giorni che precedono la competizione (con partenza alle ore 8:00 e arrivo in piazza del Plebiscito anche per la Union Gas e Luce Napoli Half e per la Eurospin Neapolis Sea Run) vivrà di un programma estremamente ricco e variegato.

Si parte venerdì 16 ottobre con l’apertura ufficiale prevista alle ore 10:00. A seguire sarà il momento delle scuole coinvolte: ore 10:15 istituto comprensivo D’Acquisto-Leone di Pomigliano d’Arco, ore 11:30 comprensivo D’Ovidio-Nicolardi-E.A. Mario di Napoli, ore 11:45 comprensivo Mameli di Nola e ore 12:30 comprensivo Falcone di Pomigliano d’Arco.

L’iniziativa sarà intervallata dall’intervento di Asia Napoli, alle ore 11:00, dalla Compagnia della rosa e della spada Asd (ore 12:00) e da Rebimolle With Dancers (ore 13:00). Nel pomeriggio, dopo i saluti e la presentazione del percorso, spazio alla musica con Lo.Ma.Re di Napoli (ore 15:15), Jen Quirito (ore 16:00), musicisti associati Homo Samens e Santkool (ore 17:30) e Ghaziya danza del ventre (ore 18:30).

Sabato, sempre dopo i saluti e la nuova presentazione del percorso alle ore 10:00, si parte con la Neapolis Young Run Tresholders riservata ai più piccoli (ore 10:30), prima della presentazione alle 11:00 della Shake Out Run (con partenza fissata a mezzogiorno). Ritorna poi uno spazio musicale con star music alle 11:15 e dj set Umberto Mazzei alle 12:30. Saranno presentati anche i top atleti al Royal Continental.

Nel pomeriggio, si riprende alle 14:30 con la prima delle due Royal Group hotel & resort Neapolis Discovery, camminate ludico-motorie con partenza da piazza del Plebiscito e arrivo nella zona del Royal Continental. La seconda parte è, invece, prevista per le 17:00.

Alle 15:00 saliranno sul palco Giacomo Leone, Roberto Di Sante, Marco Raffaeli e Andrea Marrone. Alle 16:00 via al Voice of Balance di Manuela Renno mentre alle 17:00 è prevista la presentazione dei pacer, i cento “angeli” che guideranno i podisti durante le gare di domenica. A chiudere ‘E Zezi (ore 17:45) e Campania Danza in Chopino (18:30).