Apre il Villaggio dell’Autunno nel Napoletano: tra zucche, natura e dolcetti per tutti

Dal 30 ottobre al primo novembre 2026 prende il via Vico in Zucca, il villaggio autunnale allestito a Vico Equense, tra gli spazi del Giardino SS. Trinità e Paradiso e in via San Ciro.

Vico in Zucca: il villaggio delle zucche a Vico Equense

Si susseguiranno tre giornate all’insegna della fantasia, della creatività e del divertimento da venerdì 30 ottobre al primo novembre. Un appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli che potranno immergersi nei colori e nelle atmosfere dell’autunno attraverso tante attività dedicate.

Il programma prevede un’area con piccole attività e trucca-bimbi, giochi da giardino, corse con le carriole e con le zucche, oltre al lancio delle zucche finte. Non mancheranno laboratori dedicati alla manualità e alla fantasia, suddivisi per età: i bambini dai 3 ai 5 anni potranno decorare le zucche, mentre quelli dai 6 ai 12 anni saranno coinvolti nella preparazione delle lanterne attraverso attività di ritaglio.

Per i piccoli ospiti ci sarà anche un’area dedicata alla preparazione di dolcetti. L’iniziativa vuole offrire alle famiglie un’occasione per trascorrere del tempo insieme, valorizzando gli spazi cittadini attraverso un’esperienza accessibile, coinvolgente e capace di animare il centro urbano.

“Vogliamo che Vico Equense sia una città sempre più accogliente per i bambini e per le famiglie, capace di offrire occasioni di incontro, condivisione e spensieratezza durante tutto l’anno. Questo evento nasce proprio con questo spirito: regalare ai più piccoli momenti di gioia e creatività e permettere ai genitori di vivere insieme a loro il piacere di stare in città. Sono occasioni semplici, ma preziose, perché una comunità cresce anche attraverso la felicità dei suoi bambini e la possibilità di condividere esperienze belle e autentiche” – dichiara il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello.

Di seguito gli orari di apertura: