Concerto gratis di Franco Ricciardi alla Reggia di Portici: come prenotare

Domenica 18 ottobre 2026, la musica di Franco Ricciardi incontra la bellezza della Reggia di Portici per l’ultimo appuntamento della rassegna “Le Regge – La musica incontra la storia” che vedrà esibirsi l’artista partenopeo in un concerto gratis. L’iniziativa è promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali con Fondi di Coesione Italia 21–27, nell’ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio Unesco e Itinerari Culturali della Campania.

Concerto gratis di Franco Ricciardi alla Reggia di Portici

Franco Ricciardi sarà protagonista di un concerto gratuito che intreccia tradizione napoletana, sonorità pop e urban nella suggestiva cornice della Reggia di Portici, splendida residenza settecentesca voluta da Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, incastonata tra il Vesuvio e il mare.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto dedicato al dialogo tra creatività contemporanea e patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Campania, trasformando alcuni dei luoghi più rappresentativi della regione in palcoscenici d’eccezione.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio prenotarsi attraverso la piattaforma Etes, dove i biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento posti disponibili. Sarà possibile accedere allo spettacolo solo ed esclusivamente se provvisti di prenotazione. L’accesso gratuito con prenotazione è garantito entro le ore 21:00. Non è consentito accedere al concerto senza prenotazione.