Meraviglia a Pompei, il Santuario apre di notte: visite gratis tra arte, veglie e preghiere

Sabato 31 ottobre 2026, il Santuario di Pompei aderisce a La Notte dei Santuari, offrendo la possibilità a fedeli e visitatori di riscoprire la bellezza del Tempio mariano, i suoi tesori artistici e la santità che ne anima la storia.

A Pompei la Notte dei Santuari 2026: visite gratis

La Notte dei Santuari è un’iniziativa organizzata, come da tradizione annuale, dal Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani e dall’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI. L’evento è un’occasione speciale per immergersi a pieno in un percorso di fede, arte e preghiera.

Quest’anno il tema scelto è “Aspirate alla Santità, ovunque siate”, una frase ripresa dall’Omelia del 3 agosto 2025 di Papa Leone XIV. Una chiara proposta vocazionale, un intimo desiderio di trovare un senso alla propria esistenza, una disponibilità quotidiana a donarsi.

Al Santuario di Pompei il programma prenderà il via a partire dalle ore 20:30 con l’accoglienza in Santuario. Alle 21:00 si terrà una visita guidata gratuita che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei Santi del Santuario, attraversando la Basilica, le cappelle laterali, la Cappella di San Bartolo, il Giardino dei Santi Pellegrini, la Pinacoteca mariana e la Cappella di San Giuseppe Moscati, con l’iconostasi orientale.

La serata, resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione Pompei Tutors, si concluderà alle 22:30 con una veglia mariana “In preghiera con la Regina dei Santi e San Bartolo Longo” e il rito di chiusura del Quadro della Madonna. Un invito a vivere il Santuario in una luce nuova, tra spiritualità, cultura e devozione, lasciandosi guidare dalle parole di Papa Leone XIV.