Un villaggio messicano nel Napoletano, arriva Dìa de Los Muertos: tra fiori, zucche e mistero

Dal 23 ottobre al 2 novembre, in occasione di Halloween, il centro commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata, si trasforma nel villaggio del Dìa de los Muertos, dando il via alla celebre festa messicana ricca di simboli e suggestioni.

Halloween al Maximall Pompeii: Dìa de los Muertos

Tra colori, fiori, musica, calavera e un pizzico di mistero, la Piazza del Maximall ospiterà, per dieci giorni, un allestimento speciale, portando direttamente i visitatori nel cuore della ricorrenza messicana. Il Dìa de los Muertos è, infatti, una celebrazione nata in Messico per onorare i defunti che vede le famiglie allestire altari con offerte e prendere parte e coloratissime sfilate in maschera.

In alcune date sono previste svariate attività pensate per i bambini e tutta la famiglia. Tra queste “La Zucca dei Ricordi” che consentirà ai più piccoli di dare spazio alla fantasia decorando una zucca in polistirolo per trasformarla in un piccolo e dolce ricordo da portare a casa (date e orari: 23, 30 ottobre e 2 novembre dalle 16:00 alle 20:00; 24, 24, 31 ottobre e 1 novembre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00).

Spazio anche al Calavera Make-Up per truccarsi in tema Dìa de los Muertos e vivere ancora di più l’atmosfera di Halloween (date e orari: 23, 24, 25, 30 ottobre, 1 e 2 novembre dalle 16:00 alle 20:00; 31 ottobre dalle 11:00 alle 13:00). Ci sarà anche una postazione dedicata alla Casa della Cartomante Madama Suerte, un’esperienza dedicata al pubblico adulto tra mistero, simboli e presagi (date e orari: 23, 24, 25, 30 ottobre, 1 e 2 novembre dalle 16:00 alle 20:00; 31 ottobre dalle 11:00 alle 13:00).

Ad allietare la permanenza al centro dei visitatori saranno i Mariachi con i loro spettacoli musicali che si terranno nelle seguenti date: 23 ottobre dalle 16:00 alle 20:00; 24 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; 25 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Il 31 ottobre prenderà il via La Notte dei Ricordi, una giornata speciale per vivere al massimo la festività di Halloween con un apposito musical che sarà replicato alle 17:00 e alle 19:00. Inoltre, entrerà nel vivo anche la Horror Characters Invasion, ovvero l’invasione di personaggi mostruosi pronti a comparire tra il pubblico, rendendo la giornata ancor più ricca di sorprese “terrificanti”.