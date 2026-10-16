Napoli diventa capitale del pattinaggio: tra sport e spettacolo sul lungomare per il festival

Dal 30 ottobre al primo novembre 2026, Napoli si prepara ad accogliere la IV edizione del Roller Skating Festival, la manifestazione dedicata al pattinaggio organizzata da ASD SEBS Fiera dello Sport in collaborazione con la Polisportiva Oneline, inserita nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Napoli capitale del pattinaggio: arriva Roller Skating Festival

Tre giorni di sport, spettacolo e adrenalina che trasformeranno Napoli nella capitale del pattinaggio, con svariate iniziative che interesseranno il Lungomare Caracciolo e la Rotonda Diaz. Una quarta edizione che porterà in città atleti provenienti da più di 20 paesi del mondo, insieme a tecnici, federazioni e appassionati, per una grande festa dedicata alle discipline rotellistiche.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli alla presenza dell’assessora allo Sport Emanuela Ferrante, della presidente di ASD SEBS Fiera dello Sport Rossella Montagna, dal presidente dello Skate Italia comitato campano Francesco Rossi e della dottoressa Assunta Matino, responsabile dell’UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro.

Il Roller Skating Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il pattinaggio in tutte le sue espressioni, dal livello agonistico alla promozione sportiva, creando un grande appuntamento capace di coinvolgere atleti e pubblico e di portare lo sport nel cuore della città. Tra gli appuntamenti di punta dell’edizione 2026 ci sarà il Roller Marathon Tour Napoli, in programma sabato 31 ottobre, gara internazionale inserita nel World Skate Marathon Tour Challenger, circuito riconosciuto da World Skate, la federazione internazionale degli sport rotellistici Skate Italia.

La gara si svilupperà su un circuito di 42 chilometri nel cuore di Napoli, con il percorso che passa su viale Dorhn compreso tra Piazza Sannazaro e Piazza Vittoria. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare un tracciato spettacolare affacciato sul Golfo, in uno scenario unico che unisce la dimensione agonistica alla bellezza del territorio. La competizione vedrà protagonisti atleti italiani e internazionali provenienti da diversi Paesi del mondo, pronti a confrontarsi in una delle prove più attese del Festival.

Il programma comprenderà inoltre diverse discipline del pattinaggio, attività dimostrative, momenti dedicati all’avviamento allo sport e iniziative rivolte a bambini, ragazzi e appassionati, con una particolare attenzione ai valori dell’inclusione e della partecipazione.

In questa direzione si inserisce anche la partecipazione di SkateAmo, che proporrà attività gratuite di pattinaggio e skateboarding rivolte a ragazzi con disabilità sociali, motorie e/o cognitive. Un’iniziativa che mette al centro l’accessibilità allo sport e il diritto di tutti a vivere un’esperienza di movimento, condivisione e partecipazione, attraverso discipline capaci di favorire l’inclusione e la socializzazione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione di corretti stili di vita, grazie alla partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro, che durante la manifestazione sarà impegnata in attività di promozione della sana alimentazione e dell’attività fisica. Un’occasione per ribadire il valore dello sport non soltanto come pratica agonistica, ma anche come strumento di prevenzione, benessere e tutela della salute, a partire dai più giovani.

“Il Roller Skating Festival rappresenta pienamente lo spirito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 – ha dichiarato l’assessora allo sport e Parti Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante – una città che si apre allo sport internazionale e che, attraverso lo sport, promuove partecipazione, inclusione e valorizzazione del territorio. Portare sul Lungomare atleti provenienti da diversi Paesi significa offrire a Napoli una grande occasione di spettacolo e di confronto, ma anche avvicinare bambini e ragazzi a discipline capaci di trasmettere passione, impegno e condivisione”.

“La presenza del World Skate Marathon Tour Challenger rafforza ulteriormente il profilo internazionale della manifestazione e conferma la capacità della nostra città di accogliere appuntamenti sportivi di grande richiamo. Saranno tre giorni in cui il Lungomare diventerà una straordinaria arena a cielo aperto, unendo sport e bellezza in uno degli scenari più rappresentativi di Napoli“.