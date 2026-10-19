Festival del Fatto a Mano a Napoli: la città si trasforma in un museo dell’artigianato gratis
Ott 19, 2026 - Veronica Ronza
Sabato 24 e domenica 25 ottobre, Napoli ospiterà la prima edizione di “I Segreti del Fatto a Mano”, il grand tour gratis dell’artigianato napoletano che trasformerà la città in un vero e proprio museo diffuso a cielo aperto.
Fatto a mano, il grand tour gratis a Napoli: il programma
Il festival trasformerà alcune botteghe e attività commerciali della città in veri e propri templi dell’artigianato. Qui i partecipanti potranno immergersi in un viaggio itinerante alla scoperta dell’anima più autentica di Napoli, narrata attraverso i gesti, i segreti e la passione dei suoi maestri artigiani.
L’iniziativa, completamente gratuita, è realizzata dall’Associazione Artigianà, un’associazione di commercianti napoletani nati per la valorizzazione dell’arte e dell’artigianato locale. L’obiettivo è ridefinire l’esperienza turistica e culturale cittadina, creando un percorso di pura scoperta e connessione tra visitatori e creativi locali, in contrapposizione ai numerosi negozi di souvenir che vendono prodotti uguali fatti in serie.
In ogni bottega aderente i partecipanti saranno ospiti d’onore e potranno toccare con mano i segreti del mestiere. I maestri artigiani, infatti, apriranno le porte del loro mondo per offrire racconti unici e piccole dimostrazioni esclusive dal vivo, mostrando come con le mani si possono dare forma alle idee e imprimere nella materia la storia di Napoli.
Per orientarsi nel circuito del fatto a mano, ai visitatori verrà consegnato un volantino contenente la mappa di Napoli e l’elenco ufficiale delle botteghe partecipanti. Il materiale informativo potrà essere ritirato gratuitamente direttamente all’interno delle botteghe in lista, nelle strutture ricettive convenzionate, oppure presso i punti informativi turistici del territorio.
Il tour include anche un’esperienza interattiva di fidelizzazione: per ogni bottega visitata, l’ospite riceverà un timbro sul proprio volantino. Chi riuscirà a collezionare più di 15 timbri avrà diritto a uno sconto speciale su un acquisto o a un regalo esclusivo nella bottega successiva. Un modo per sostenere concretamente il lavoro artistico locale, ricordando lo spirito profondo della manifestazione: “AI vs IA: a Napoli l’unica intelligenza che conta è quella Artigianale”.
Le botteghe aderenti: l’elenco completo
• ‘O CARRETTIN RA ZIA, Via Emanuele De Deo 66
• 3GUFETTI SUL COMò, Vicoletto San Domenico Maggiore 2
• ALOIA, Via Duomo 256
• CALZONERIA PREVENZANO, Via Chiaia 104
• D’AURIA, Via San Biagio dei Librai 47
• EDICOLA E SOUVENIR, Piazzetta Nilo
• GAMBARDELLA di Patrizio della Ragione, Via San Biagio dei Librai 51
• HEART OF THE CITY, infopoint & Souvenir, Via Tribunali 85
• INCANTESIMO, Via Tribunali 294
• INCANTESIMO 2, Via Tribunali 296
• L’ANGOLO DEL SOUVENIR, Via San Biagio dei Librai 85
• LA SCATOLA, Via San Biagio dei Librai 38
• LE FANTASIE DI VIETRI, Salita S. Anna di Palazzo 28
• NAPOLI POP, Via tribunali 261
• NapoliMania, le sedi di Via Toledo e Via Chiaia
• SOUVENIR AURORA, Via Tribunali 331
• TENTAKOLI, Vicoletto San Domenico Maggiore 8
• TERRA MIA, Via San Biagio dei Librai 89
• THE NEAPOLITANER, Via Duomo 290
• TIPOGRAFIA MUSEO, Via Pisanelli 10.