Festival del Fatto a Mano a Napoli: la città si trasforma in un museo dell’artigianato gratis

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, Napoli ospiterà la prima edizione di “I Segreti del Fatto a Mano”, il grand tour gratis dell’artigianato napoletano che trasformerà la città in un vero e proprio museo diffuso a cielo aperto.

Fatto a mano, il grand tour gratis a Napoli: il programma

Il festival trasformerà alcune botteghe e attività commerciali della città in veri e propri templi dell’artigianato. Qui i partecipanti potranno immergersi in un viaggio itinerante alla scoperta dell’anima più autentica di Napoli, narrata attraverso i gesti, i segreti e la passione dei suoi maestri artigiani.

L’iniziativa, completamente gratuita, è realizzata dall’Associazione Artigianà, un’associazione di commercianti napoletani nati per la valorizzazione dell’arte e dell’artigianato locale. L’obiettivo è ridefinire l’esperienza turistica e culturale cittadina, creando un percorso di pura scoperta e connessione tra visitatori e creativi locali, in contrapposizione ai numerosi negozi di souvenir che vendono prodotti uguali fatti in serie.

In ogni bottega aderente i partecipanti saranno ospiti d’onore e potranno toccare con mano i segreti del mestiere. I maestri artigiani, infatti, apriranno le porte del loro mondo per offrire racconti unici e piccole dimostrazioni esclusive dal vivo, mostrando come con le mani si possono dare forma alle idee e imprimere nella materia la storia di Napoli.

Per orientarsi nel circuito del fatto a mano, ai visitatori verrà consegnato un volantino contenente la mappa di Napoli e l’elenco ufficiale delle botteghe partecipanti. Il materiale informativo potrà essere ritirato gratuitamente direttamente all’interno delle botteghe in lista, nelle strutture ricettive convenzionate, oppure presso i punti informativi turistici del territorio.

Il tour include anche un’esperienza interattiva di fidelizzazione: per ogni bottega visitata, l’ospite riceverà un timbro sul proprio volantino. Chi riuscirà a collezionare più di 15 timbri avrà diritto a uno sconto speciale su un acquisto o a un regalo esclusivo nella bottega successiva. Un modo per sostenere concretamente il lavoro artistico locale, ricordando lo spirito profondo della manifestazione: “AI vs IA: a Napoli l’unica intelligenza che conta è quella Artigianale”.

Le botteghe aderenti: l’elenco completo

• ‘O CARRETTIN RA ZIA, Via Emanuele De Deo 66

• 3GUFETTI SUL COMò, Vicoletto San Domenico Maggiore 2

• ALOIA, Via Duomo 256

• CALZONERIA PREVENZANO, Via Chiaia 104

• D’AURIA, Via San Biagio dei Librai 47

• EDICOLA E SOUVENIR, Piazzetta Nilo

• GAMBARDELLA di Patrizio della Ragione, Via San Biagio dei Librai 51

• HEART OF THE CITY, infopoint & Souvenir, Via Tribunali 85

• INCANTESIMO, Via Tribunali 294

• INCANTESIMO 2, Via Tribunali 296

• L’ANGOLO DEL SOUVENIR, Via San Biagio dei Librai 85

• LA SCATOLA, Via San Biagio dei Librai 38

• LE FANTASIE DI VIETRI, Salita S. Anna di Palazzo 28

• NAPOLI POP, Via tribunali 261

• NapoliMania, le sedi di Via Toledo e Via Chiaia

• SOUVENIR AURORA, Via Tribunali 331

• TENTAKOLI, Vicoletto San Domenico Maggiore 8

• TERRA MIA, Via San Biagio dei Librai 89

• THE NEAPOLITANER, Via Duomo 290

• TIPOGRAFIA MUSEO, Via Pisanelli 10.