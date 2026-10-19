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Napoli, meraviglia al Palazzo Reale: aprono i sottotetti e il Belvedere mozzafiato sul mare

Ott 19, 2026 - Veronica Ronza

Sabato 24 ottobre 2026 si rinnova l’appuntamento con le visite ai sottotetti e al Belvedere di Palazzo Reale di Napoli, un luogo mozzafiato con vista sull’intero Golfo partenopeo.

Napoli, al Palazzo Reale visite ai sottotetti e al Belvedere

Da ottobre a giugno, ogni quarto sabato del mese, il Palazzo Reale di Napoli propone visite accompagnate ai sottotetti e al Belvedere. Il Belvedere, ad un’altezza di circa 70 metri sul mare, realizzato in stile neoclassico, si affaccia sul Golfo di Napoli attraverso tre ampie vetrate.

Durante il tragitto, il personale del museo accompagnerà i visitatori, in gruppi di massimo 24 persone, lungo un itinerario esclusivo attraverso i sottotetti, illustrando spazi di servizio in precedenza inaccessibili e di grande suggestione. Le visite, della durata di circa 45 minuti, saranno consentite nelle seguenti fasce orarie: alle ore 10:00, alle 11:00 e alle 12:00.

I visitatori potranno acquistare il biglietto per la sola visita al Belvedere e ai sottotetti al costo di 7 euro oppure un biglietto congiunto che comprende anche l’accesso al Palazzo Reale del costo di 20 euro. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, da effettuarsi online, sul portale Musei Italiani, oppure presso la biglietteria (solo in caso di disponibilità residua).

Per le visite ai sottotetti e al Belvedere il punto di ritrovo è nel Giardino Italia (accesso da piazza Trieste e Trento). Il percorso non è accessibile a persone con mobilità ridotta nè soggetti con patologie cardiovascolari o con problemi di deambulazione in quanto è previsto il passaggio tra scale e angoli angusti.

Lungo il tragitto è possibile incappare in piccoli salti di quota e/o abbassamenti del soffitto non segnalati. Non è possibile, inoltre, accedere ai sottotetti con passeggini e si raccomanda l’utilizzo di calzature adeguate. In caso di condizioni meteorologiche avverse, le visite potrebbero essere sospese per motivi di sicurezza.

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Palazzo Reale di Napoli
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre