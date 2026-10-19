Apre il Villaggio della Salute a Napoli: 2 giorni di visite gratis per tutti in Piazza Plebiscito

Il 24 e 25 ottobre 2025 in Piazza del Plebiscito, a Napoli, torna “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere“, l’evento giunto alla sua quinta edizione che consentirà a cittadini e visitatori di sottoporsi a visite gratis.

Napoli, 2 giorni di visite gratis in Piazza del Plebiscito

Per due giorni la celebre piazza napoletana si trasformerà in un villaggio della prevenzione tra visite, screening e consulenze gratuite per tutti i cittadini. Un’iniziativa pensata per promuovere la cultura della prevenzione, favorire l’accesso universale e gratuito alle cure e consolidare una rete territoriale sempre più vicina ai bisogni delle persone.

L’evento, promosso dal Comune di Napoli, per entrambe le giornate si terrà dalle 9:30 alle 18:00. La manifestazione, completamente gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, vanta il patrocinio della Regione Campania, delle ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, in sinergia con Ordini professionali, Società scientifiche, Enti del terzo settore e Municipalità.

Nel corso della due giorni, in Piazza del Plebiscito saranno allestiti gazebo e camper medici dove equipe sanitarie e specialisti offriranno alla popolazione visitazioni dedicate, screening oncologici e cardiovascolari, consulenze nutrizionali e orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio.

“Salute per Tutti rappresenta un appuntamento consolidato e di fondamentale importanza per la nostra città. Portare la sanità e la prevenzione direttamente nelle piazze significa abbattere le barriere d’accesso alle cure e riaffermare il diritto alla salute come bene comune. Questa manifestazione è un bellissimo esempio di collaborazione istituzionale tra Comune, Atenei, ASL e Mondo del Terzo Settore: una rete coesa che lavora ogni giorno per costruire una Napoli sempre più inclusiva e attenta al benessere di ogni singolo cittadino” – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

“Siamo orgogliosi di giungere alla quinta edizione di un’iniziativa che dimostra quanto la prevenzione sul territorio sia decisiva per la diagnosi precoce di numerose patologie” – ha sottolineato l’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada – “In Piazza del Plebiscito i cittadini troveranno professionisti e medici pronti a offrire controlli gratuiti, ma soprattutto ad ascoltare e informare. La vera sfida della sanità pubblica è la consapevolezza: con Salute per Tutti vogliamo trasmettere il messaggio che adottare stili di vita sani e sottoporsi a controlli periodici è il primo passo per volersi bene e vivere meglio. Vogliamo mettere il cittadino al centro, dando una possibilità di sottoporsi a dei controlli anche a quelle persone che per problemi economici rinunciano alle cure sanitarie“.