Il weekend del 13-15 ottobre 2023 a Napoli si prevede un clima variabile con possibili precipitazioni. Venerdì 13 ottobre, il cielo sarà in parte nuvoloso con possibilità di qualche pioggia isolata. Le temperature saranno miti, con massime intorno ai 20 gradi Celsius e minime intorno ai 15 gradi Celsius.

Previsioni Meteo Napoli weekend 13-15 ottobre 2023

Sabato 14 ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con qualche schiarita durante la giornata. Non sono previste piogge significative a Napoli. Le temperature rimarranno simili a quelle del giorno precedente, con massime sui 20 gradi Celsius e minime intorno ai 15 gradi Celsius.

Domenica 15 ottobre, il clima sarà ancora variabile con nubi e possibili persino qualche rovescio. Le temperature massime si manterranno stabili intorno ai 20 gradi Celsius, mentre le minime potrebbero scendere fino a 13 gradi Celsius.

Per quanto riguarda il vento, non ci saranno raffiche particolarmente intense durante il weekend, con velocità moderate tra i 10 e i 20 chilometri orari. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili precipitazioni, ma nel complesso le temperature rimarranno miti e non dovrebbero causare disagi particolari.

Vi consigliamo di controllare gli aggiornamenti meteorologici quando avvicinatevi al fine settimana, in quanto le previsioni potrebbero subire delle variazioni.