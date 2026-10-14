Tennistavolo, via ai campionati: squillo in C1 e punto per la B1 del Torre del Greco

Nel weekend il Torre del Greco ha iniziato i campionati di tennistavolo nelle categorie A2, B1 e C1. Cambia la formula dei campionati: da quest’anno si giocheranno sei incontri di singolare e uno di doppio. La squadra che vince con il risultato di 7-0, 6-1 e 5-2 conquista tre punti e la perdente zero; mentre se la partita finisce 4-3 vanno due punti ai vincenti e uno ai perdenti.

I risultati del weekend

Trionfo d’autorità per la compagine di Serie C1, che si impone contro il Serino con un netto 6-1. A brillare sono state le prestazioni maiuscole di Domenico Mattiello, Alessandro De Luca e Renato Adesso, protagonisti assoluti di una gara dominata sul piano del gioco e del ritmo.

Battaglia in terra abruzzese per la B1, protagonista di una sfida vibrante e combattuta fino all’ultimo respiro sul campo del Pescara. I corallini, scesi in campo con il terzetto titolare composto da Landolfi, Mascoli e D’Arcangeli — con Raffaele Guastafierro e Davide Gammone pronti a dare manforte dalla panchina —, hanno dato vita a un match spettacolare e di altissimo livello tecnico. Nonostante la vittoria di misura strappata dai padroni di casa per 4-3, la formazione ospite rientra con un punto prezioso che premia la qualità del gruppo.

Trasferta insidiosa e amara nel punteggio per la Serie A2, impegnata in Sicilia sul campo dell’Ausonia Enna, una delle corazzate accreditate per il salto di categoria. Il terzetto torrese composto da Francisco Ruiz, Cristian Mellino e Antonio Pellegrini si è reso protagonista di una prestazione di buon livello. Il verdetto finale ha però premiato i siciliani, che si sono imposti per 5-2: una sconfitta che lascia a bocca asciutta i corallini in termini di punti, ma che consegna comunque indicazioni positive sul piano del gioco contro una delle candidate principali alla promozione in A1.

Continua subito il campionato del Torre del Greco, che è pronto per un altro fine settimana di tennistavolo: si inizia il 17 ottobre alle 14 la C1 affronterà il San Nicola la Strada, mentre la B1 affronterà il Martina Franca. Domenica 18 ottobre sarà il momento della A2 che affronterà alle 15 il Quattro Mori Cagliari.