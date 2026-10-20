Ginnastica Turris protagonista: Marano vicecampionessa regionale e sfide Gold in arrivo

Domenica 18 ottobre il PalaCasoria ha fatto da cornice a una giornata ricca di emozioni con la disputa del Campionato Regionale Silver FGI di ginnastica artistica femminile. Sulla prestigiosa pedana campana si sono confrontate le migliori atlete della disciplina, dove la Ginnastica Turris ha saputo mettersi in luce come punto di riferimento del settore.

Il risultato della competizione con uno sguardo alle prossime gare

A firmare il risultato più importante è stata Giorgia Marano, protagonista di una gara ottima che le è valsa il titolo di Vicecampionessa Regionale LD Base. Con esercizi eseguiti con precisione, grinta e grande maturità tecnica, Giorgia ha conquistato il secondo posto, confermando i miglioramenti avuti con l’aiuto dello staff della società corallina.

Un traguardo prestigioso che dà ulteriore slancio all’attività del club, chiamato a una serie di impegni. Il primo è dietro l’angolo: il 25 ottobre le atlete torresi torneranno in pedana per la seconda prova del Campionato di Serie Gold a squadre, decise a migliorare il settimo posto ottenuto nella prima uscita, oltre all’avvio del Campionato di Eccellenza.

Nel mese di novembre la talentuosa Raffaella Di Maio volerà a Copenaghen per rappresentare la Nazionale di TeamGym in una prestigiosa gara internazionale. Dalla ribalta regionale a quella europea, la Ginnastica Turris dimostra sempre grande dedizione e voglia di migliorarsi.