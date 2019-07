Arriva a Napoli la Notte della Taranta: musica e balli a Via Toledo

Arriva a Napoli La Notte della Taranta per sostenere il progetto di recupero di 4 oasi del Mezzogiorno in collaborazione con Legambiente e Intesa Sanpaolo in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. La Notte della Taranta si terrà domani 23 luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in Via Toledo. Il progetto finanzierà la rigenerazione dell’oasi dei Variconi a Castel Volturno, un’oasi protetta situata alla sinistra della foce del Volturno,. La Notte della Taranta unisce pizzica e tammurriata con il gruppo Sette Bocche.

L’obiettivo è quello di rendere fruibile l’area dell’oasi del Variconi per contrastare il bracconaggio e la criminalità organizzata. La notte del 22 aprile 2019 la passerella e il capanno principale dell’oasi sono stati distrutti da un incendio e serve aiuto per ricostruirlo. Lo si farà grazie alla campagna di raccolta fondi. Grazie a Intesa Sanpaolo e al programma Reward, i clienti potranno giocare tutti i giovedì del mese di luglio per vincere i biglietti del Backstage per il concerto finale di Melpignano del 24 agosto.

INFO

Quando: 23 luglio 2019

Dove: via Toledo, Napoli