Covid Italia – bollettino oggi 13 maggio 2021

Covid in Italia, il bollettino di oggi 13 maggio 2021 – Il Ministero della Salute , che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso l’aggiornamento di oggi.. La percentuale di positivi è del 2,81%, in lieve rialzo rispetto a ieri quando si attestava al 2,55%.

In testa rimane la Lombardia con 1.396 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.110 positività giornaliere. Si tratta delle uniche due Regioni che superano i 1.000 casi quotidiani.

Covid Italia – il bollettino di ieri

Il numero di decessi sale a 123.745, +201 nelle ultime 24 ore. Sono 13.608 i ricoverati con sintomi, -672 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.893 con un decremento di 163 unità, e 81 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 330.507 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.669.407, +14.285 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione raggiungendo i 346.008 casi (-6.414). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 13 maggio 2021, hanno contratto il coronavirus 4.139.160 persone in Italia.

In generale, rispetto all’ultimo aggiornamento, si assiste nuovamente ad un rialzo del tasso di positività, seppur di lieve entità. Le Regioni più colpite dall’incremento di nuovi casi continuano ad essere Lombardia e Campania. Cala il numero di morti, così come quello dei guariti. Prosegue il calo dei ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva.