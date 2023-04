Mina canta Don Salvatò nel nuovo disco: l’omaggio da brividi a Napoli e Enzo Avitabile

La canzone napoletana conquista Mina, una delle voci più belle del panorama artistico italiano che nel suo nuovo album Ti amo come un pazzo, in uscita oggi, ha deciso di omaggiare Napoli interpretando il brando Don Salvatò di Enzo Avitabile.

“Mina ha voluto un mio brano composto nel 2008, Don Salvatò, nel suo nuovo album. Questo è un giorno importante per me e per tutta la musica napoletana“ – ha commentato Avitabile poco prima dell’uscita del nuovo lavoro discografico di Mina, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno.

Un brano interamente in napoletano, un canto drammatico rivolto direttamente a Dio che viene chiamato confidenzialmente dall’artista Don Salvatò. E’ lo stesso Avitabile a spiegare: “La canzone è un’invocazione, un canto alla vita, una confidenza che mi prendo con il Signore. A lui confido il mio racconto, le mie amarezze, inquietudini, le condizioni di disagio del quotidiano”.

Un significato profondo che Mina riesce ad interpretare magistralmente, cantando in napoletano stretto con voce sofferta e addolorata. “E’ molto bello il napoletano cantato da Mina che interpreta questo tipo di brano non di maniera” – dice ancora Avitabile.

“Un orgoglio per la mia città e un onore per me ascoltare la sua voce con le mie parole e il mio suono. Un suono molto povero che addora ‘e mare. Qualcuno lo definisce canto randagio, preghiera laica. Per lei secondo me era una scommessa cantare un testo così particolare” – continua, intervenendo al Tg Regione.

Testo della canzone Don Salvatò di Enzo Avitabile

Don Salvato’, a nce guardà da coppa

Sicuramente risultammo ridicoli

Cu tutti chisti veli ‘nnanz all’uocchie

Nuie figli ‘e chesta terra, ‘e chesta vita

Nuie ca parlammo troppo spisso

Pure senza essere interrogati

Nuie, ca mo è nu guaio mo è na disgrazia

Pare ca nce simmo abbituati

Don Salvato’ ll’àrberi chiàgnene

‘E frutti se so’ ‘nfracetati

Veleno, fummo e cielo grigio

Quanno ‘a mana vosta nunn ‘è arrivata

E po’ ‘a paura, a’ carna annùra

‘Mmiezo ‘e deserti d’a miseria

Carogne, puorce, sango crudo

‘E mmane sporche, ‘a famma e ‘a sete

Don Salvat’ a che ce serve

Tutta chesta educazione

Si po’ ogni scarpa se fa vecchia

E si nun more è nu scarpone

E si vaie c’o core nisciuno t’aiuta

Riesti sulo schiavo d’o pudore

Ca te fa fesso e cuntento

E po’ na spina dint’o core

Don Salvato’, Don Salvato’

Don Salvato’ che nce ne facimmo

D’o credere, d’a speranza

E dell’opere bbone

Se po’ ‘o destino ‘o decidite vuie

E nuie nn’ avimm màje ragione

E popoli arabi, popoli balcaniche

Tiempe moderni o tiempe antichi

Don Salvatò nu poco ‘e pacienza

Si nuie ancora niente ammo capito

Don Salvato’ sotto ‘a tavola vosta

Na tozzola ‘e pane, quanno cade

Nu surzo ‘e vino d’o figlio vuósto

Sango e chiuóve ‘mmiezo ‘e mmane

E si vaie c’o core nisciuno t’aiuta

Riesti sulo schiavo d’o pudore

Ca te fa fesso e cuntento

E po’ na spina dint’o core

Don Salvato’, Don Salvato’