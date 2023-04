La campionessa di sci alpino Sofia Goggia ha espresso pubblicamente il suo amore per la città di Napoli attraverso un video diffuso sui suoi canali social ufficiali.

Originaria di Bergamo, l’atleta, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, ha raccontato di aver incontrato un suo fan napoletano e di essersi intrattenuta a parlare con lui della città che le ha rubato il cuore.

“Il top per me è quando sono in centro a Bergamo, come stamattina, incontro un fan e mi fa: uè io sono un tuo fan di Napule, tu pe’ mme sì ‘a cchiù brava re femmene. E tu gli rispondi piena di orgoglio: uè scugnizzo anche io sono di Napule. Sono di Bergamo ma tengo Napule dint’ ‘o core“ – spiega la pluricampionessa.

“Quando sento parlare di Napoli impazzisco adesso, da tipo due mesi a questa parte. Uè scugnizzi, buona settimana” – conclude rivolgendo il suo caloroso saluto al popolo partenopeo che proprio in questo periodo si avvia a raggiungere un traguardo sportivo, realizzando quel sogno scudetto atteso da oltre 30 anni.

In tanti, napoletani e non, hanno commentato il video della campionessa, diventato in breve tempo un vero e proprio inno a Napoli. “Concordo con tutto ciò che hai detto, da Veneto adoro Napoli e i napoletani“ – scrive un utente.

“Grande Sofia Goggia, sei bella come un gol di Raspadori al 93′! Naturalmente stai facendo innamorare noi napoletani della persona stupenda che sei. Vera bergamasca e grande atleta, forza Sofia” – risponde un partenopeo.

“Grazie a tutti per la dimostrazione d’amore che avete per Napoli, noi napoletani accogliamo tutti con il cuore, per questo ci amano. Buona vacanza a tutti i turisti che sono a Napoli” – è un altro commento. Il post della Goggia è divenuto in breve tempo virale e continua a circolare sul web e tra i media nazionali.