La Rai celebra Napoli, in TV la puntata sulle meraviglie della città: quando vederla

Nel corso del mese dei festeggiamenti per lo scudetto, anche le telecamere di Linea Verde Life celebrano Napoli con una puntata speciale interamente dedicata al suo ineguagliabile patrimonio culturale che andrà in onda sabato 13 maggio alle ore 12:30 su Rai 1.

Linea Verde Life celebra Napoli con una puntata speciale

La trasmissione, realizzata in collaborazione tra la Radiotelevisione italiana, Regione Campania e Scabec, la Società Campana Beni Culturali che da oltre circa 20 anni promuove e valorizza le bellezze della Campania, proporrà un viaggio di oltre un’ora alla scoperta della Napoli più inedita e spettacolare, una città che continua a stupire milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo e che si rinnova ciclicamente anche grazie alle capacità creative dei suoi abitanti.

Con Marcello Masi e Daniela Ferolla sarà possibile addentrarsi nei luoghi più iconici della città tra natura, innovazione, sostenibilità e buon cibo. Il Parco archeologico sommerso di Baia, i paesaggi lunari del Vesuvio, i panorami mozzafiato di Castel Sant’Elmo, le passeggiate nel verde all’interno del Real Bosco di Capodimonte, sono solo alcune delle bellezze che saranno presentate al pubblico.

Non mancherà la magia di via Duomo, la cosiddetta “via dei musei”, tra le installazioni d’arte contemporanea del Museo Madre, la stanza delle Meraviglie del Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana, l’affascinante chiesa appena ristrutturata del Complesso monumentale dei Girolamini, gli ori del Museo del Tesoro di San Gennaro e le informazioni senza tempo dell’Archivio di Stato di Napoli.

Daniela Ferolla, dopo aver fatto trekking sul Vesuvio, incontrerà giovani napoletani che hanno inventato la prima bici “modulare” al mondo, capace di diventare da muscolare ad elettrica in soli 30 secondi. Dunque farà un giro per la città in una micro-car iperconnessa e iper-sicura che si accende grazie all’utilizzo del telefonino. Da qui arriverà al Real Bosco di Capodimonte, un luogo paradisiaco, tra bellezze che lasciano senza fiato e un importante progetto di restauro degli orti borbonici.

Marcello Masi racconterà tra le altre cose un rivoluzionario progetto di ripulitura dei fondali marini in una località a lungo sfruttata da un punto di vista industriale come Bagnoli e andrà alla scoperta delle bellezze del Parco sommerso di Baia dove si è riusciti addirittura a portare internet sott’acqua. Spazio poi alle invenzioni, con una batteria capace di alimentarsi con la sola acqua di mare. Infine, visiterà uno dei più grandi orti urbani d’Italia: un luogo che offre un panorama sull’intera città di Napoli e che sorge al di sopra degli storici acquedotti costruiti nell’Ottocento.

Con Carmine Gazzanni, ancora, andremo alla scoperta di Via Duomo con le sue innumerevoli attrazioni e poli culturali che la rendono una strada impossibile da non visitare per chi vuole conoscere fino in fondo l’identità partenopea. Non mancherà l’imperdibile ricetta di Federica De Denaro e poi il giro del gusto, tra lo storico “cuoppo” e la tradizione partenopea della storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, nata a Napoli il 1894 e con sede dal 1922 nel palazzo Liberty di via Vetriera a Chiaia, che da sempre è sinonimo di estro e artigianalità partenopea.