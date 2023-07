Caldo record, arriva Cerbero. Oltre 40 gradi al Sud: non si respirerà neanche di notte

Dopo un inizio temporalesco, l’estate 2023 si prepara ad esplodere in maniera più bollente che mai con l’arrivo dell’anticiclone africano Cerbero che, direttamente dal Sahara, invaderà il nostro Paese portando il caldo record da Nord e Sud: stando alle previsioni meteo, a Napoli e in Campania si supereranno facilmente i 30 gradi.

Esplode l’estate, caldo record con l’anticiclone Cerbero: le previsioni meteo

“L’anticiclone africano Cerbero sarà più potente di Scipione. Inizierà a salire con prepotenza verso l’Italia a partire da venerdì e nei giorni successivi infiammerà le nostre Regioni” – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

L’anticiclone prende il suo nome dal cane dantesco Cerbero, una specie di mostro a tre teste che compare nella Divina Commedia come guardia dell’Inferno. Proprio come il numero delle sue teste, distribuirà il caldo africano in maniera diversa su tre zone d’Italia.

“La prima zone è quella del Sud e delle Isole Maggiori: a partire dal weekend, soprattutto in Sardegna, le temperature massime potrebbero superare facilmente i 40 gradi, con picchi persino di 45 gradi sulle zone interne meridionali dell’isola” – spiega Sanò.

“La seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica. Su Toscana e Lazio i valori termici diurni toccheranno i 36-37 gradi, per esempio a Firenze e Roma. La terza zona è il Nord. Qui anche se il caldo si farà sentire quasi come a Centro, si dovrà fare i conti con la possibilità di qualche temporale di calore” – conclude.

Non solo temperature altissime: questa nuova parentesi climatica sarà caratterizzata anche dall’umidità e, di conseguenza, dall’afa. Le correnti calde africane si caricheranno di umidità innescando anche il fenomeno delle notti tropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi, nemmeno nelle ore notturne.

Ma quanto durerà questo caldo africano? Pare che Cerbero possa accompagnarci almeno fino a metà mese ma probabilmente anche oltre per il Centro-Sud. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.