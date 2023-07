È napoletano uno dei ricercatori più bravi d’Italia: è nella classifica dei migliori 40

Domenico Mallardo, giovane ricercatore napoletano dell’Istituto Nazionale dei Tumori Pascale di Napoli, è entrato a far parte della classifica dei migliori 40 ricercatori under 40 selezionati a livello nazionale da Fortune, la rivista economica più prestigiosa al mondo che misura il successo delle aziende e traccia il ritratto dei dipendenti che si celano dietro il loro successo.

Ricercatore napoletano del Pascale su Fortune tra i migliori d’Italia

Mallardo è un biotecnologo di 36 anni con una forte esperienza maturata tra gli States e il Nord Europa. Si è laureato in Biotecnologie mediche presso l’Università Federico II e specializzato in patologia clinica e biochimica clinica. È guest editor della sezione Advance in Immunotherapy of Melanoma and Skin Cancers del Journal of Molecular Science.

Oltre alle numerose esperienze all’estero, dall’America alla Svezia, ha firmato studi su riviste internazionali e ricevuto diversi riconoscimenti anche oltre i confini nazionali. Fra i suoi ultimi studi, la scoperta che i pazienti con melanoma che assumono un semplice antistaminico hanno risposte migliori al trattamento con immunoterapia.

Oggi è ricercatore sanitario presso l’Oncologia clinica sperimentale Melanoma, Immunoterapia e Terapie Innovative. Fa parte degli oltre mille ricercatori in Italia (e 200 al Pascale) precari che lavori negli Irccs nazionali. Il suo lavoro è stato premiato da Fortune Italia che lo ha inserito nell’elenco dei 40 ricercatori con meno di 40 anni che si sono distinti per le loro attività, tenendo conto dei loro profili professionali ma anche delle storie personali.

L’edizione italiana della lista, sul modello di quella degli Stati Uniti, come ogni anno, viene stilata a seguito di una minuziosa analisi di centinaia di profili pervenuti in redazione durante l’anno, tra candidature spontanee e segnalazioni della community del magazine.

“Mi sono limitato soltanto fare il mio lavoro. Questo riconoscimento va al mio capo, Paolo Ascierto, che ha sempre creduto in me, agli altri ragazzi del mio gruppo di lavoro e rappresenta un incentivo a continuare su questa linea” – ha commentato Mallardo.

Grande la soddisfazione del direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, che dopo aver appreso la notizia, ha dichiarato con gioia: “Sono loro il futuro della nostra ricerca. Complimenti a Domenico e a tutti i giovani ricercatori che operano al Pascale e che ogni giorno si impegnano con dedizione”.