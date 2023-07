Tangenziale di Napoli tra le più cardioprotette d’Italia: ora è piena di defibrillatori

La Tangenziale di Napoli diventa altamente cardioprotetta: numerosi defibrillatori sono stati installati lungo l’asse stradale per contrastare l’arresto cardiaco improvviso, garantendo sicurezza agli utenti.

Tangenziale di Napoli cardioprotetta: installati tanti defibrillatori

La Tangenziale napoletana, appartenente al Gruppo Autostrade per L’Italia S.p.A, rappresenta la storia e la vita della città e con i suoi 20, 2 km di tracciato permette di collegare da Est a Ovest la città metropolitana e di accedere direttamente nel cuore dei quartieri più popolati.

Una delle strade più frequentate dell’intero territorio, che conta circa 270 mila attraversamenti giornalieri, si avvale di un sofisticato sistema di protezione per gli automobilisti dotandosi di un piano di cardioprotezione tra i più virtuosi di sempre, a cura della società Auexde di Napoli.

L’azienda, impegnata costantemente per migliorare la qualità del servizio offerto, da luglio 2022 ha lanciato il Piano di Lavori 2022-2025 che prevede oltre 200 milioni di investimenti per rendere l’infrastruttura ancora più fruibile, più green e più sicura.

Le postazioni salvavita sono state collocate nelle sedi principali della Tangenziale, dopo un attento studio degli aspetti funzionali ed estetici per consentire la collocazione ottimale dei dispositivi, mantenendo intatte la loro integrità e visibilità.

Lo staff di Auexde si è occupato dei più piccoli particolari per rendere perfetto il progetto ambizioso, provvedendo all’installazione, la personalizzazione, la formazione BLSD, il training tecnico, per terminare con le attività mediatiche e di ufficio stampa.

Oltre all’installazione dei tecnologici defibrillatori, sono stati formati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE oltre 100 dipendenti e, a breve, l’opportunità sarà estesa ai partner strategici della società. In più, lungo tutta la rete stradale, sono state esposte delle piantine che segnalano l’esatta collocazione dei dispositivi.

I defibrillatori sono posizionati in teche allarmate altamente funzionali e dal design innovativo che, oltre ad essere gradevoli dal punto di vista estetico, migliorano l’efficacia dello strumento stesso, grazie alla connettività online 4G che riduce i tempi di risposta e massimizza le possibilità d’intervento rapido. In questo modo, i defibrillatori sono monitorati da remoto e accessibili 24 ore su 24, garantendo un sistema salvavita sostenibile ed efficace. Di semplicissimo utilizzo anche per i soccorritori che, nel corso delle manovre, vengono istruiti dalla voce guida che indica tutti i passaggi da compiere.