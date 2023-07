Impressionante mareggiata ad Amalfi: onde alte fino a 2 metri spazzano via i cassonetti

Una mareggiata in Costiera Amalfitana ha prodotto delle onde alte fino a due metri che si sono abbattute anche sul porto di Amalfi. Il forte vento di queste ore si è scatenato con particolare intensità in Costiera, una zona particolarmente esposta ai venti.

Mareggiata ad Amalfi con onde alte fino a 2 metri

Le raffiche di vento hanno dato vita alla mareggiata che ha colpito in modo particolare Amalfi, trascinando anche i cassonetti dei rifiuti che si sono capovolti facendo rovinare a terra il loro contenuto. Momenti di ansia per i passeggeri di una piccola barca, sempre al largo della città, che è stata spinta fino a riva dove si è arenata. Nessuna conseguenza per i naviganti. Qualche problema inoltre per i pescatori, con la Guardia Costiera che ha effettuato operazioni di soccorso al largo di Salerno e dintorni.

L’allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Campania aveva diramato un avviso di allerta meteo per vento forte fino alle ore 20 di oggi, 26 luglio 2023, per vento forte e mare agitato su tutto il territorio a partire dalle 20:00 del 25 luglio. Il settore costiero era quello maggiormente esposto al fenomeno. Si raccomandava inoltre massima prudenza per le imbarcazioni e le persone presenti, anche nelle ore notturne, nelle zone portuali e nei litorali esposti ad ovest.