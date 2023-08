Ancora un prestigioso riconoscimento per Myriam Mazza, la farmacista napoletana, originaria di Torre del Greco, che a pochi mesi dalla vittoria del Leone d’Oro si aggiudica il Premio Giocaitalia 2023, un importante evento dedicato al gioco, alla cultura e ai talenti. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 27 agosto presso il Castello Sforzesco di Milano.

Orgoglio di Torre del Greco, premio alla farmacista Myriam Mazza

Myriam Mazza è una farmacista specializzata in dermocosmesi oncologica, presidente dell’associazione Ricomincio da Me. Si è guadagnata questo importante riconoscimento per i suoi eccezionali contributi nell’ambito della dermocosmesi oncologica e per il suo impegno nell’aiutare le donne che affrontano i cambiamenti fisici ed emotivi legati alla lotta contro il cancro.

Il premio GiocaItalia le è stato conferito in particolare per il suo coinvolgimento nella rubrica Parole di donna, trasmessa su Lazio TV, dove ha fornito supporto, informazioni e fiducia alle donne che affrontano questa difficile sfida.

“È con immensa gratitudine e umiltà che accetto il premio Giocaitalia 2023. Questo riconoscimento non rappresenta solo un’emozione personale, ma un tributo a un settore cruciale e spesso trascurato della salute e del benessere femminile: la dermocosmesi oncologica. Essa non riguarda solo l’aspetto estetico, ma è fondamentale per ripristinare la fiducia e l’autostima delle donne che affrontano profonde sfide fisiche ed emotive. Dedico questo premio a tutte le donne coraggiose che ha avuto l’onore di incontrare lungo il mio cammino“ – ha dichiarato Mazza.

Soltanto lo scorso giugno, la nota farmacista aveva conquistato il Leone d’Oro alla carriera, nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia. Un orgoglio per Napoli e l’intera città di Torre del Greco che continuano a collezionare successi in campo medico.

L’evento GiocaItalia, ideato nel 1976 dal giornalista Sandro Sebastiano Ravagnani e da Cino Tortorella (Mago Zurlì) è un vero e proprio carosello di gioco, cultura e talenti, dedicato alla valorizzazione delle risorse umane e delle eccellenze del paese.