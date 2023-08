Dolore per Gino Rivieccio, è morta la mamma: “Grato a te. Hai dipinto la mia vita”

Napoli – Lutto per Gino Rivieccio, il celebre attore e conduttore napoletano: come annunciato da lui stesso, attraverso i social, è morta la sua cara mamma.

Lutto per Gino Rivieccio: è morta la mamma

“Le grandi mamme lasciano sempre immense tracce. E tu le hai lasciate in me, in mio fratello e in tutti coloro che ti hanno voluto bene. Ciao mamma, grazie per i colori con cui hai voluto dipingere la mia vita e per aver posto davanti una luce che posso seguire, in modo da poter correre senza inciampare. Te ne sono grato ogni giorno” – ha scritto l’artista sui suoi canali social, postando una foto che lo ritrae in compagnia di sua madre.

In tanti hanno risposto alla sua commovente dedica con messaggi di cordoglio e addio. Molti l’hanno ricordata come una grande donna e mamma, mostrandosi vicini all’immenso dolore dei familiari, colpiti dal grave lutto.

“Caro Gino, mi aggiungo alla lunga schiera di amici che soffrono con te la perdita di tua madre. Ho avuto il piacere di conoscerla e incontrarla in mille occasioni. Lascia un vuoto incolmabile. La sua simpatia, il suo garbo, il suo sorriso, erano il suo modo di essere. Una donna di altri tempi, ci verrebbe da dire, ma penso invece che tua madre era una donna moderna con la quale era piacevole conversare. Ci mancherà. Ti abbraccio con fraterno affetto. Ricevi con tuo fratello Renato e tutti i tuoi cari le mie più sentire condoglianze” – si legge tra i commenti del post.

Chi è Gino Rivieccio

Gino Rivieccio nasce a Napoli il 31 gennaio 1958. Cresce al Vomero e frequenta la parrocchia di Santa Maria della Rotonda, divenendo negli anni allievo di Padre Dini. Nel 1979 entra a far parte, come attore, della compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli, al fianco di Nino Taranto, Luisa Conte e Pietro De Vico.

Con la vittoria al festival del cabaret di Loano si propone sulla scena nazionale partecipando accanto a Paolo Villaggio e Carmen Russo al programma “Un Fantastico tragico Venerdì” in onda su Rete 4. Nella stessa stagione conduce un Tg satirico nella trasmissione Studio 5 condotta da Marco Columbro in onda su Canale 5.