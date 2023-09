Il Comune assume agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato: come candidarsi

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi agenti di Polizia Municipale: nel bando ufficiale sono indicati requisiti, argomenti delle prove e come candidarsi.

Concorso per l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale

Sono in totale 15 i nuovi dipendenti da assumere che saranno inquadrati nel profilo professionale di vigilanza, categoria C, posizione economica C1. In generale, l’operatore di Polizia locale svolge soprattutto attività di prevenzione e contrasto di situazioni e comportamenti che incidono sulla sicurezza urbana, intesa come bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro della città. Cura, inoltre, i rapporti con i cittadini fornendo loro supporto e informazione.

Oltre ai requisiti generali di partecipazione, come maggiore età e cittadinanza italiana, per candidarsi bisogna essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dell’idoneità psico-fisica, patente di guida di categoria B, ottime capacità visive e uditive.Tutte le informazioni sono contenute nel bando pubblicato sul sito del Comune di Santa Maria Capua Vetere e sul Portale del Reclutamento inPA.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento inPA, previa registrazione tramite SPID, CIE o CNS. Dopo aver effettuato l’autenticazione accedendo all’Area Personale del sito inPA, cliccando sulla sezione Curriculum bisogna compilare tutti i campi richiesti con i propri dati, procedendo poi alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ricercando la procedura nell’apposita sezione.

Alla domanda di partecipazione bisogna allegare: la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 20 euro (da corrispondere con versamento mediante bonifico su C/C IBAN IT32C0514275040T21640000783 a favore del Comune con la causale Tassa concorso per 15 posti di Agente di Polizia Municipale – Anno 2023); l’autocertificazione per dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti; il curriculum vitae.

La prova si compone di una Prova Fisica (consistente nel percorrere i 1000 metri pianeggianti in un tempo non superiore a 4 minuti e 30 secondi per gli uomini, 5 minuti e 30 secondi per le donne), una Preselezione e una Prova d’esame divisa in un test scritto e un esame orale.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie: Codice della Strada e norme sulla circolazione stradale; elementi di diritto privato e procedura; elementi di diritto amministrativo e finanziario; depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo; elementi normativi in materia di edilizia, di commercio e ambiente; nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, D.L 14/2017; normativa in materia di tributi locali; legislazione in materia di armi, stupefacenti e immigrazione; Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale; normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; elementi di diritto e procedura penale.

La domanda va presentata e completata entro e non oltre il 30esimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all’Albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’ente e nel Portale di Reclutamento inPA.