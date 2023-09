ECCELLENZA PARTENOPEA/ È di Napoli la presidente del prestigioso gruppo di chirurghi

Viene dall’ospedale Pascale di Napoli la nuova presidente di Women in Surgery Italia: si tratta della dottoressa Daniela Rega, dirigente medico e chirurga colon rettale del polo partenopeo che per tutto il triennio 2023-2026 guiderà la prestigiosa associazione.

Women in Surgery Italia nasce dall’evoluzione avvenuta in Chirurgia nell’ultimo decennio che vede il progressivo aumento del numero di chirurghe donne. WIS Italia è aperta a tutti gli specialisti del settore, uomini compresi, e vuole essere il punto di partenza per promuovere iniziative volte al raggiungimento della parità di genere in questo ambito.

Per i prossimi tre anni i valori e l’eccellenza della chirurgia al femminile saranno rappresentate da una esponente napoletana, la dottoressa Daniela Rega, dirigente medico e chirurgo colon rettale del Pascale, che lavora nello staff di Paolo Delrio, eletta nuovo presidente dell’associazione.

“La scelta di questa professione porta con sé passione e sacrificio per un lavoro unico, gratificante ed impegnativo, dove il genere di appartenenza non deve rappresentare un ulteriore ostacolo. La mia mission per i prossimi 3 anni sarà quella di permettere alle chirurghe di tutte le età e specializzazioni di sviluppare le proprie potenzialità e di svolgere la propria professione“ – ha detto la neo presidente.

“E quindi: promuovere un ambiente lavorativo in grado di esaltare il coinvolgimento, il rispetto, la crescita, la soddisfazione professionale e umana, di incoraggiare la leadership delle chirurghe che non deve per forza modellarsi su quella maschile, instaurare, infine, una rete di contatti da cui trarre opportunità lavorative e professionali”.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – che a presiedere questa associazione sia una nostra giovane chirurga. D’altra parte il nostro Istituto da tempo si batte per la parità di genere e da 17 anni viene riconosciuto a livello nazionale per il suo impegno di ospedale a misura di donna”.