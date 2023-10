Sting pazzo dei napoletani: “Clementino, quando canti di Napoli sento amore e passione”

Innamorato della città e del suo popolo, Sting ha vissuto con gioia ed emozione questi ultimi giorni trascorsi a Napoli, in occasione del debutto del docufilm di sua moglie, la regista Trudie Style, e non ha perso l’occasione per complimentarsi con Clementino, il rapper partenopeo nonché voce della colonna sonora di Posso entrare? An ode to Naples.

Sting a Clementino: “Quando canti di Napoli sento amore”

“Clementino, io non capisco il napoletano ma capisco il linguaggio di un cuore. Quanto tu canti della tua città io sento amore, passione, sento i 3000 anni di storia di Napoli. Ed io capisco il linguaggio che viene da qui (indicando il cuore, ndr). E questo è da vero napoletano” – ha detto il celebre cantautore britannico rivolgendosi a Clementino che non ha esitato a diffondere sui social il video di quel momento che porterà per sempre nel cuore.

“Grazie per tutto amico mio, grazie per le tue bellissime parole. Per me è un onore” – è il commento del rapper che si è mostrato in compagnia della celebre coppia sia alla Festa del Cinema di Roma che durante la prima al The Space di Napoli.

LEGGI ANCHE

Sting torna a Napoli per il docufilm di Trudie: “Ormai mi sento anche un po’ napoletano”

Trudie Styler, regista e moglie di Sting dedica un film ai napoletani: “New York è persa, il futuro è a Napoli”

Posso entrare? An ode to Naples è un vero e proprio inno d’amore per la città partenopea. La regista, Trudie Styler, ha voluto mettere in risalto le meraviglie del posto e la generosità di chi lo abita, raccontando Napoli direttamente attraverso gli occhi di quanti la vivono quotidianamente.

“Due anni di preparazione, mi sono innamorata di Napoli mentre percorrevo le sue strade e incontravo la sua gente. Alla città è stata affibbiata una reputazione globale di criminalità e volatilità, un luogo che la gente ha lasciato per fare una vita migliore altrove. Ma quello che ho scoperto è stato un popolo orgoglioso della sua stori e della cultura di Napoli che mette le sue energie nella famiglia, nella comunità, nell’arte, che vuole rimanere e arricchire la città che ama” – ha dichiarato la Styler.