Poste Italiane investe su Napoli: nasce la prima Cittadella del Sud con 1.400 lavoratori

A Napoli, in via Galileo Ferraris, nasce la nuova Cittadella di Poste Italiane, un polo logistico di 47 mila metri quadrati che smista fino a 50 mila pacchi e 300 mila pezzi di corrispondenza al giorno con 1.400 lavoratori in servizio.

Napoli, nasce la Cittadella di Poste Italiane

La Cittadella di Poste Italiane è stata realizzata grazie ad un investimento di Poste Italiane, della somma di 21 milioni, attraverso tecniche costruttive all’avanguardia, di forte risparmio energetico. Al suo interno ospita due centri di smistamento e due di distribuzione, oltre ad un call center.

“La Cittadella sorge in un immobile che era quasi in disuso. Poste Italiane investito tanto per recuperarlo secondo delle tecnologie moderne per il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente”– ha detto Antonio Napolitano, responsabile area immobiliare Sud di Poste Italiane.

“Abbiamo ristrutturato sia la parte operativa che la parte di staff al piano superiore secondo un concetto di smart space che sta prendendo piede in tutto il mondo. Poste Italiane ha voluto concentrare a Napoli grandi investimenti, rendendo la città partenopea un fulcro principale per lo smistamento dei prodotti postali di tutto il Sud Italia“ – ha concluso.

“Questo centro è fondamentale perché coniuga diverse strutture di business. Al suo interno sono presenti aree di business, servizi digitali quindi è proprio una piattaforma integrata per fornire un servizio a 360 gradi a tutti i cittadini e i clienti di Poste Italiane“ – ha continuato Marco Siri responsabile macro area logistica Sud di Poste Italiane

“Copre un’area molto importante di rigenerazione urbana, con 1.400 persone impiegate è anche un grande luogo di lavoro, di modernizzazione della città anche con una visione alla sostenibilità, all’impiego delle tencologie avanzate per la riduzione dell’impatto ambientale. Poste ha fatto un grande investimento e questo sicuramente è un fatto molto positivo per Napoli” – ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi.